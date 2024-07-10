Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік

Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися – із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали – на $0,29 млрд.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.

Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.