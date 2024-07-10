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Новини
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Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік

взятка,валюта,доллар,доллары

Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися – із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали – на $0,29 млрд.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.

Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. 

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

Автор: 

валюта (2224) НБУ (9376) обмін валюти (735)


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Топ коментарі
+6
Особисто я з кожної зарплати потроху долари купую, бо з блазня ми у владі в економіці повний цугундер. При Пороху, я здебільшого зберігав на гривневих депозитах кошти, а тепер під матрацом
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10.07.2024 15:09 Відповісти
+5
Звичайно! Бо картки почнуть блокувати ворогам слуг народу!
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10.07.2024 14:18 Відповісти
+2
З урахуваням даже не війни, а того ШО у нас у президентах, це якось зовсім не дивно.
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10.07.2024 14:58 Відповісти
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Звичайно! Бо картки почнуть блокувати ворогам слуг народу!
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10.07.2024 14:18 Відповісти
це важлива причина, але не єдина! національний банк свідомо заганяє гривню в дупу і при цьому дивується, чому люди не хочуть зберігати свої заощадження в національній валюті?
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10.07.2024 16:29 Відповісти
З урахуваням даже не війни, а того ШО у нас у президентах, це якось зовсім не дивно.
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10.07.2024 14:58 Відповісти
Особисто я з кожної зарплати потроху долари купую, бо з блазня ми у владі в економіці повний цугундер. При Пороху, я здебільшого зберігав на гривневих депозитах кошти, а тепер під матрацом
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10.07.2024 15:09 Відповісти
Вірять в Україну до глибини гаманця
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10.07.2024 15:18 Відповісти
Мабуть, скуповують, у отих пунктах НЕЗЛАМНОСТІ, отак ПОТУЖНО…
Відчувають, мабуть, якусь недовіру, до отого ТВО ПУ, СРАТЬєха та його призначенців на посадах, в органах державного управління !!
І хто б міг, про таке подумати??!!
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10.07.2024 15:19 Відповісти
Наслідки впертого і недалекоглядного стримування курсу валют.

Раніше, наприклад селянину, продавши умовне відро вирощеної на городі картоплі можна було заробити грошей на 1-2 долари, а тепер це вартість 5-8. Всі нутром чують, що ситуація ця ненормальна і булька створена ЗЕленими клоунами політиками врешті решт лопне, от і вкладають все у валюту.
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10.07.2024 15:34 Відповісти
А де юлька-жюлька, щоб про зубожіння проспівала?
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10.07.2024 16:19 Відповісти
На електровелосипеді трьохсот тисячний кілометр якраз доїзжає...
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11.07.2024 08:54 Відповісти
Вже сидять і руки потирають, можете вважати, що це бабло вже спи.........не.
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10.07.2024 16:31 Відповісти
это все падлы пенсионеры скупают
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10.07.2024 16:38 Відповісти
Це ж Гонтарєва винувата, к гадалці не ходи.
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10.07.2024 16:55 Відповісти
Якщо я два роки віддавав мінімум половину прибутку на донати, то зараз більшу частину складаю у валюту. Враховуючи все те кріпацтво яке тут влаштували зелені, треба сім'ї хочь щось залишити поки не запхали в буса.
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10.07.2024 18:01 Відповісти
Збирають кошти на "вольную" від кріпацтва. Готуються до еміграції. В мене на роботі вже двоє (без проблем з млбілізацією) почали збиратись. Роблять доки дітям розпродують майно.
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10.07.2024 19:42 Відповісти
Бідні зубожили...
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11.07.2024 00:24 Відповісти
Я НЕ КУПЛЯВ !)
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11.07.2024 05:12 Відповісти
а хто зараз крім військових має таку купу грошей налом? скуповують тилові військові.
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11.07.2024 08:42 Відповісти
1$=60грн.👈 Люди думають , що різні події впливають на ціну валюти, тобто саме події так казати первинні. Але насправді первинні саме ринки → фондові, валютні, тобто спочатку малюють тренд на графіках , і вже потім під ці тренди "підгоняють" або коригують різні світові події👈
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11.07.2024 10:50 Відповісти

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