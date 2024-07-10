Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік
Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися – із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали – на $0,29 млрд.
Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.
Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
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Відчувають, мабуть, якусь недовіру, до отого ТВО ПУ, СРАТЬєха та його призначенців на посадах, в органах державного управління !!
І хто б міг, про таке подумати??!!
Раніше, наприклад селянину, продавши умовне відро вирощеної на городі картоплі можна було заробити грошей на 1-2 долари, а тепер це вартість 5-8. Всі нутром чують, що ситуація ця ненормальна і булька створена ЗЕленими
клоунамиполітиками врешті решт лопне, от і вкладають все у валюту.