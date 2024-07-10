БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 735 13

НАЗК виявило у родичів нардепа Кісільова необґрунтованих активів на 70 мільйонів

ігор,кісільов

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата Ігоря Кісільова (група "Відновлення України") ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн.

Моніторинг було розпочало на підставі звернення журналістів проєкту Bihus.Info щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам, повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, моніторинг підтвердив, що у 2021 році теща нардепа придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн, встановило НАЗК.

"На прохання НАЗК пояснити джерела походження коштів нардеп повідомив, що не знав про купівлю тещею квартири та додав її письмові пояснення. Вона вказала джерелами походження коштів власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок. Однак було встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості", – зазначається у повідомленні.

Крім того, НАЗК виявило спробу приховати реальну вартість квартири через внесення недостовірних даних у документи, зокрема шляхом зазначення її розташування у гуртожитку на околиці Києва.

Крім того, дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

"Таким чином, НАЗК не встановило законних джерел походження коштів, за які були придбані квартира та транспортний засіб за майже 65 млн грн та понад 5,5 млн грн відповідно, що належать близьким родичам посадовця", – йдеться у повідомленні.

Наразі обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу генпрокурора для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Читайте також: Родина "Слуги народу" Галушка під час великої війни "обросла" майном на десятки мільйонів, – ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info виявили, що Ігор Кісільов, який обирався в парламент від нині забороненої "ОПЗЖ", найімовірніше користується квартирою тещі в люксовому житловому комплексі "Diamond Hill" в центрі Києва. Журналісти зафіксували як Mercedes, оформлений на дружину Кісільова, виїжджає зі закритої території цього ЖК. Цією автівкою користується сам нардеп.

У дружини депутата Ганни Кісільової раніше була квартира у цьому комплексі на 212 квадратних метрів. Але станом на зараз вона або продана, або ж переоформлена на когось іншого. Однак ще у 2021 році у комплексі з’явилася квартира в тещі Кісільова.

68-річна пенсіонерка офіційно не має ніякого бізнесу, але змогла придбати помешкання площею у майже 360 квадратів. Вартість такої квартири зараз сягає $2-$5 млн. Сама теща Кісільова живе у приватному будинку в місцевості Нивки. А от у елітному житловому комплексі, схоже, живе сам народний депутат.

Як повідомлялося, Ігор Кісільов задекларував найбільший дохід у 2023 році серед нардепів групи "Відновлення України" – понад 38 млн грн.

Автор: 

декларація (553) електронне декларування (458) НАЗК (517) Відновлення України група (5)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
неочікувано ! Депутат необгрунтовані статки , як сі сталосі таке ?
показати весь коментар
10.07.2024 17:17 Відповісти
+7
Нехило так вони відновлюють...
показати весь коментар
10.07.2024 17:21 Відповісти
+5
Ну то конфісковуйте!! Як раз відразу на відновлення охматдиту!!

А ще краще, навіть на саджайте. Повна конфіскація й у родичів теж, розшукати майно/гроші за кордоном, позбавити громадянства й підсрачник - нехай летить, куди хоче.
показати весь коментар
10.07.2024 17:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай шукають
там точно 73
-по-зеленському
показати весь коментар
10.07.2024 17:16 Відповісти
неочікувано ! Депутат необгрунтовані статки , як сі сталосі таке ?
показати весь коментар
10.07.2024 17:17 Відповісти
Сама в шоці.
Святі угодники😯
показати весь коментар
10.07.2024 17:32 Відповісти
Нехило так вони відновлюють...
показати весь коментар
10.07.2024 17:21 Відповісти
якийсь нищеброд....випишить йому премію
показати весь коментар
10.07.2024 17:28 Відповісти
Краше примусити нас донат зробити, бо з лиця спав, хоч плач(
показати весь коментар
10.07.2024 17:33 Відповісти
Ну то конфісковуйте!! Як раз відразу на відновлення охматдиту!!

А ще краще, навіть на саджайте. Повна конфіскація й у родичів теж, розшукати майно/гроші за кордоном, позбавити громадянства й підсрачник - нехай летить, куди хоче.
показати весь коментар
10.07.2024 17:33 Відповісти
Все вірно мародери казнокради майно як у пшонки знищить щоб не було розмов а ктиви на військо сім,ю на мінне поле тягти борону пощастить будуть жити
показати весь коментар
10.07.2024 17:45 Відповісти
На мінне поле неможна, всілякі ЄСПЧ та гавнесті перезбудяться)) просто - підсрачником на рашу викидати.
показати весь коментар
10.07.2024 17:49 Відповісти
Б🙈
Л🙈
Я🙈
Д🙈
І🙈

К😡
І😡
Н😡
Ч😡
Е😡
Н😡
І😡

П👹
О👹
Т👹
В👹
О👹
Р👹
И👹
показати весь коментар
10.07.2024 17:36 Відповісти
Нардеп кісільов заброньований? Звісно так. А може треба щоб "ні"?
показати весь коментар
10.07.2024 17:44 Відповісти
В Петербурге дважды подожгли могилу Генерал-майора,убитого в т.н СВО.
показати весь коментар
10.07.2024 17:47 Відповісти
І все НЕПОСИЛЬНИМ ТРУДОМ !!!
показати весь коментар
10.07.2024 18:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 