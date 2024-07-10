НАЗК виявило у родичів нардепа Кісільова необґрунтованих активів на 70 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата Ігоря Кісільова (група "Відновлення України") ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн.

Моніторинг було розпочало на підставі звернення журналістів проєкту Bihus.Info щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам, повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, моніторинг підтвердив, що у 2021 році теща нардепа придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн, встановило НАЗК.

"На прохання НАЗК пояснити джерела походження коштів нардеп повідомив, що не знав про купівлю тещею квартири та додав її письмові пояснення. Вона вказала джерелами походження коштів власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок. Однак було встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості", – зазначається у повідомленні.

Крім того, НАЗК виявило спробу приховати реальну вартість квартири через внесення недостовірних даних у документи, зокрема шляхом зазначення її розташування у гуртожитку на околиці Києва.

Крім того, дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

"Таким чином, НАЗК не встановило законних джерел походження коштів, за які були придбані квартира та транспортний засіб за майже 65 млн грн та понад 5,5 млн грн відповідно, що належать близьким родичам посадовця", – йдеться у повідомленні.

Наразі обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу генпрокурора для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

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Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info виявили, що Ігор Кісільов, який обирався в парламент від нині забороненої "ОПЗЖ", найімовірніше користується квартирою тещі в люксовому житловому комплексі "Diamond Hill" в центрі Києва. Журналісти зафіксували як Mercedes, оформлений на дружину Кісільова, виїжджає зі закритої території цього ЖК. Цією автівкою користується сам нардеп.

У дружини депутата Ганни Кісільової раніше була квартира у цьому комплексі на 212 квадратних метрів. Але станом на зараз вона або продана, або ж переоформлена на когось іншого. Однак ще у 2021 році у комплексі з’явилася квартира в тещі Кісільова.

68-річна пенсіонерка офіційно не має ніякого бізнесу, але змогла придбати помешкання площею у майже 360 квадратів. Вартість такої квартири зараз сягає $2-$5 млн. Сама теща Кісільова живе у приватному будинку в місцевості Нивки. А от у елітному житловому комплексі, схоже, живе сам народний депутат.

Як повідомлялося, Ігор Кісільов задекларував найбільший дохід у 2023 році серед нардепів групи "Відновлення України" – понад 38 млн грн.