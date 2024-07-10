Зростання цін у червні стало найбільшим за рік, головна причина – тарифи на електроенергію, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року прискорилася до 2,2%, порівняно із 0,6% у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

Це найбільше зростання цін за місяць принаймні за останній рік, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

З початку року ціни виросли на 4,3%.

У річному обчисленні інфляція за підсумками червня (порівняно з червнем минулого року) прискорилася до 4,8% із 3,3% за підсумками травня.

Базова інфляція у червні, порівняно з травнем, прискорилася до 0,5%, з початку року вона становила 3,3%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у червні зросли на 0,5%. Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця. На 3,2–0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, масло, овочі.

Водночас на 2,6–0,1% знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на електроенергію на 63,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

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Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує в наступні місяці пришвидшення зростання споживчих цін через здорожчання електроенергії. Кабінет Міністрів 31 травня ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня на понад 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.