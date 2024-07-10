Путін наказав підвищувати народжуваність: Мито за розлучення для росіян збільшили у 8 разів

У Росії схвалили закон про підвищення державного мита за розірвання шлюбу з 650 до 5000 руб. Таку суму доведеться заплатити подружжю, яке не має спільних неповнолітніх дітей і бажає припинити партнерство за взаємною згодою, також це стосується пар, які розлучаються через суд.

Нововведення набуде чинності 1 січня 2025 року, повідомляє The Moscow Times.

Російська влада пояснювала ініціативу про збільшення мита за розлучення майже у вісім разів бажанням зміцнити російські сім'ї. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що усі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії, а багатодітність має стати однією з ключових умов "впевненого розвитку держави та морального благополуччя суспільства".

Водночас, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, 33% росіян розлучаються через бідність і неможливість прогодувати сім'ю, 15% – через відсутність взаєморозуміння, ще 14% – через зради та ревнощі.

Росія входить до четвірки лідерів за кількістю розлучень на 1000 осіб, поступаючись лише Португалії, Іспанії та Люксембургу. За даними Росстату, кількість розірвань шлюбу зростає четвертий рік поспіль. У 2023 році в Росії було зареєстровано 683,7 тис. розлучень. У 2022 та 2021 роках цей показник становив 683 тис. та 644 тис. пар відповідно.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну