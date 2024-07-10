Фонд держмайна виставив на продаж майно НДІ "Буран" за $10 тисяч. Він виробляв авіоніку для військових літаків
Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".
Приватизаційний онлайн-аукціон заплановано на 23 липня, стартова ціна активу становить 413 000 гривень (близько $10 тис. за поточним курсом), повідомляє регіональне відділення Фонд державного майна України по місту Києву.
До складу лота входить об’єкт нерухомого майна, розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської у Печерському районі столиці. Зокрема, йдеться про основні та підсобні приміщення загальною площею 1868 кв. м на 4 і 6 поверсі нежитлової будівлі. Згідно із повідомленням, зараз на підприємстві працює 16 осіб.
Потенційни покупець має протягом 6 місяців погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти робочі місця працівників на цей же період.
Що відомо про НДІ "Буран"?
З 1987 року НДІ "Буран" розробляв авіоніку для літаків цивільної та військово-транспортної авіації, у 2000-2010-х роках входив до складу концернів "Авіація України" (згодм - "Антонов") та "Укроборонпром".
У 2012 році НДІ "Буран" був включений до програми модернізації бойових літаків Су-24МР Збройних Сил України.
Проте у 2020 році Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну "Укроборонпром" Фонду державного майна України, оскільки він "втратив значення для обороноздатності країни".
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Джерело: https://biz.censor.net/n3499076
Зелень наследила знатно и даже не парится - такой "народ" ничего ей не сделает!!!!
Работа на врага
зданиекоробка стоит пустой уже как минимум 10 лет.
ПС. В Киеве дофига таких предприятий. В основном у директоров хватает мозгов сдать площади в аренду. Но если предприятие контролируется фондом госимущества то арендаторы туда идет... скажем так... неохотно. В итоге предприятие постепенно превращается просто в коробку.
А зараз, крім назви нічого не лишилось: інжинери і науковці, або розбіглися, або вимерли, а розробки банально застаріли.
Крім того, в статті зазначено, що переможець аукціону, зобовʼязаний сплатити заборгованість по заробітній платі, та перед бюджетом.
Повірте, новий власник не отримає 200% прибутку продавши це приміщення на другий день після аукціону!