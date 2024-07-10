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Новини
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Фонд держмайна виставив на продаж майно НДІ "Буран" за $10 тисяч. Він виробляв авіоніку для військових літаків

нді буран

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".

Приватизаційний онлайн-аукціон заплановано на 23 липня, стартова ціна активу становить 413 000 гривень (близько $10 тис. за поточним курсом), повідомляє регіональне відділення Фонд державного майна України по місту Києву.

До складу лота входить об’єкт нерухомого майна, розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської у Печерському районі столиці. Зокрема, йдеться про основні та підсобні приміщення загальною площею 1868 кв. м на 4 і 6 поверсі нежитлової будівлі. Згідно із повідомленням, зараз на підприємстві працює 16 осіб.

Потенційни покупець має протягом 6 місяців погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти робочі місця працівників на цей же період.

Що відомо про НДІ "Буран"?

З 1987 року НДІ "Буран" розробляв авіоніку для літаків цивільної та військово-транспортної авіації, у 2000-2010-х роках входив до складу концернів "Авіація України" (згодм - "Антонов") та "Укроборонпром".

У 2012 році НДІ "Буран" був включений до програми модернізації бойових літаків Су-24МР Збройних Сил України.

Проте у 2020 році Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну "Укроборонпром" Фонду державного майна України, оскільки він "втратив значення для обороноздатності країни".

Автор: 

Київ (4715) приватизація (1359) авіакосмічна галузь (149) Укроборонпром (758)


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Топ коментарі
+6
Проте у 2020 році https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-derzhavnogo-koncernu-t91220 Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну "Укроборонпром" Фонду державного майна України, оскільки він "втратив значення для обороноздатності країни".
Джерело: https://biz.censor.net/n3499076
Зелень наследила знатно и даже не парится - такой "народ" ничего ей не сделает!!!!
Работа на врага
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10.07.2024 21:03 Відповісти
+6
У Печерському районі 10000$? ФДМУ у поаному складі у СІЗО.
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10.07.2024 21:17 Відповісти
+5
Стефанчук, Корнієнко та Абрахамія, з купою усіляких прокладок з 2019 року, та оті слуги, з монобільшістю, не бажають придбати для України, цей комплекс…??? Вони ж слуги???
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10.07.2024 20:27 Відповісти
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Стефанчук, Корнієнко та Абрахамія, з купою усіляких прокладок з 2019 року, та оті слуги, з монобільшістю, не бажають придбати для України, цей комплекс…??? Вони ж слуги???
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10.07.2024 20:27 Відповісти
Проте у 2020 році https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-derzhavnogo-koncernu-t91220 Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну "Укроборонпром" Фонду державного майна України, оскільки він "втратив значення для обороноздатності країни".
Джерело: https://biz.censor.net/n3499076
Зелень наследила знатно и даже не парится - такой "народ" ничего ей не сделает!!!!
Работа на врага
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10.07.2024 21:03 Відповісти
Для чого - наловимо людей - в нам же народу не мєряно .дамо лопати - хай воюють.
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10.07.2024 21:05 Відповісти
У Печерському районі 10000$? ФДМУ у поаному складі у СІЗО.
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10.07.2024 21:17 Відповісти
Там есть условие погашения долгов по зарплате и перед бюджетом. Суммарные расходы там аж нигде не 10k. Ну и капиталка здания тоже денег потянет.
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11.07.2024 08:38 Відповісти
Розвиток оборонки України триває!! Хто на черзі до турборозвитку??))
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10.07.2024 21:41 Відповісти
Вы что, плохо читали? Это предприятие никогда и ничего конкурентоспособного не производило и единственный смысл его существования было выполнение госплана СССР >> крайне низкие зарплаты сотрудников >> поувольнялись все кто что-то умел >> здание коробка стоит пустой уже как минимум 10 лет.
ПС. В Киеве дофига таких предприятий. В основном у директоров хватает мозгов сдать площади в аренду. Но если предприятие контролируется фондом госимущества то арендаторы туда идет... скажем так... неохотно. В итоге предприятие постепенно превращается просто в коробку.
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11.07.2024 08:47 Відповісти
Трошкі менше пафосу: останній раз там щось розробляли років 25 тому.
А зараз, крім назви нічого не лишилось: інжинери і науковці, або розбіглися, або вимерли, а розробки банально застаріли.
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10.07.2024 21:51 Відповісти
Так можливо, але ви поцікавтесь скільки коштує метр на Печерську в Києві.
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10.07.2024 22:02 Відповісти
Это не секрет - 2.5k жилая площадь после ремонта. Встречный вопрос, сколько стоит метр на Печерске если на него повесить накладные расходы в виде долгов по зарплате, долгов перед бюджетом и затраты на капиталку?
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11.07.2024 08:51 Відповісти
ПС. Эту продажу нужно рассматривать как инвестпроект. Соответственно покупка здания это только одна из статей расходов.
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11.07.2024 08:55 Відповісти
Не цікавились в чому полягає різниця між стартовою ціною аукціону і ціною продажу?
Крім того, в статті зазначено, що переможець аукціону, зобовʼязаний сплатити заборгованість по заробітній платі, та перед бюджетом.
Повірте, новий власник не отримає 200% прибутку продавши це приміщення на другий день після аукціону!
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11.07.2024 20:10 Відповісти
Якщо перелічити усі підприємства, КБ та проектні установи, що "зникли у центрі Києва.... І перелічити, що там тепер... Нарід буде дуже розвеселений - % 75. Усяки електронмаші на початку війни хоч принадою послужили для ракет.
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10.07.2024 22:02 Відповісти
Якщо воно має якесь відношення до бурану, шо сам літав, то я то за 10к куплю.. візьму кредит.. Паніковський, Вас купить, і знову продасть, але вже дорожче.. (с) Зельоне Теля
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11.07.2024 05:07 Відповісти
На аукціонах ФДМУ, стартова ціна іноді в декілька сотень разів зростає,так що беріть кредит з запасом: 2-3 мільйона долларів буде цілком достатньо!
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11.07.2024 20:13 Відповісти

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