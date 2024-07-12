Канада надасть $300 мільйонів для навчання українських пілотів

Уряд Канади ухвалив рішення про виділення 389 мільйонів канадських доларів (близько $300 млн) на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.

Про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає Укрінформ.

"Наша підтримка передбачає виділення до 389 млн доларів для покращення навчання пілотів F-16 у межах коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України", – заявили у пресслужбі.

Зазначається, що ці кошти підтримають навчання пілотів ЗСУ, а також забезпечать важливе обладнання для безпечного використання Україною F-16.

Окрім цього, у відомстві розкрили деталі оголошеного 10 липня нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів (близько $380 млн).

"Це включає майже 444 мільйони доларів для Міністерства оборони Канади на покриття витрат на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад 56 мільйонів доларів для Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для України для допомоги у відбудові українського сектору безпеки й оборони та сприяння переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО", – йдеться у документі.

Наголошується, що з урахуванням нових коштів, цьогоріч Канада уже оголосила про виділення Україні близько 1 млрд канадських доларів військової допомоги.

У травні міністр оборони Канади Білл Блер Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО.