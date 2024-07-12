БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 794 19

Окупанти привласнили географічний бренд "Мелітопольська черешня"

черешня

Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на регіональний бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупантів.

Про це пише російське видання ТАСС.

"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", – йдеться у повідомленні.

При цьому у Роспатенті не збираються зупинятися на черешні та планують реєструвати інші українські географічні зазначення.

Нагадаємо, Україна зареєструвала географічне зазначення "Мелітопольська черешня" ще у 2020 році. Мелітопольська черешня відома з XIX століття та вирощується поблизу міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь та навколишніх населених пунктів.

Автор: 

Мелітополь (15) росія (15160) ягоди (51)
+10
Настоящий русский бренд - это "Вкус очка".
12.07.2024 11:06 Відповісти
12.07.2024 11:06 Відповісти
+7
"парашна бавовна" можно також зареєструвати )
12.07.2024 10:55 Відповісти
12.07.2024 10:55 Відповісти
+7
Нічого не поробиш, так воно і є зараз. Питання чи з'явиться в Україні розслідування по кримінальну здачу цього Мелітополя. Чи ще не на часі?
12.07.2024 10:59 Відповісти
12.07.2024 10:59 Відповісти
не "привласнили", а "зареєстрували нелегальну копію бренду". Цей реєстр навіть Північна Корея не визнає, бо літери не зрозуміє і прочитати не зможе, щоб визнати.
показати весь коментар
12.07.2024 10:58 Відповісти
Товарний знак діє тільки в тій країні, де його зареєстрували: якогось Всесвітнього свідоцтва на товарний знак не існує.
показати весь коментар
12.07.2024 11:15 Відповісти
Існує. Міжнародна торгова марка.
показати весь коментар
12.07.2024 12:56 Відповісти
Адреса цієї контори скажіть ?
показати весь коментар
12.07.2024 13:33 Відповісти
а що не так?
за оманськими, стамбульськими договорняками, та зе!утирочним планом миру, мелітополь відходить кацап.
як раз, на наступному саміті миру з участю кацапів і китаю, затвердять.
показати весь коментар
12.07.2024 11:18 Відповісти
Треба оголосити підозру та довічне.
Остап Бендер ще порадив би поскаржитись в Лігу сексуальних реформ, Сфатул-Церій та Большой Хурулдан.
показати весь коментар
12.07.2024 11:27 Відповісти
Коли кацапи видадуть патент на своє - "рязанська рєпа", "брянская крапива", "саратовский лопух", "русский шмурдяк" ???
показати весь коментар
12.07.2024 11:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропива_київська


показати весь коментар
12.07.2024 11:42 Відповісти
Єрмаковщина з Верещук і Со дала доступ до Мелітополя. Решта - наслідки.
показати весь коментар
12.07.2024 11:42 Відповісти
******** навіть те що й ******** неможливо, суки!
показати весь коментар
12.07.2024 11:45 Відповісти
Кацапи і бренд український борщ хотіли поцупити, але не вийшло.
Теж буде і з "Мелітопольською черешнею".

"Битва" за український борщ на офіційному рівні розпочалась у 2019 році. Тоді у Twitter-акаунті "russia", що пов'язаний із МЗС рф, з'явився допис про борщ, як "одну із улюблених і відомих страв російської кухні". Це викликало неабиякий шквал критики як в Україні, так і за кордоном.

Згодом французький ресторанний путівник "Michelin" опублікував реліз, де назвав борщ стравою, яка представляє російську національну традицію. Однак після масового обурення, зокрема у соцмережах, компанія Groupe Michelin вибачилася за помилку та виправила статтю.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України "культуру приготування українського борщу". У Міністерстві це назвали одним із основних кроків для внесення українського борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
показати весь коментар
12.07.2024 11:47 Відповісти
Уся історія московщини, це суцільна брехня на брехні, і масові розкраданням, що можуть украсти, у країн-сусідів!
Ну типові, оті, 28 панхілавцаф, з кройсєра мацква…
показати весь коментар
12.07.2024 11:56 Відповісти
роспатент може засунути той патент собі далеко в анус.
показати весь коментар
12.07.2024 12:34 Відповісти
Чому кацапи не хотять захищати свої єдині дійсно кацапські бренди - щі та парену рєпу?
показати весь коментар
12.07.2024 13:11 Відповісти
руській плов та руські чізбургєри
показати весь коментар
12.07.2024 14:16 Відповісти

