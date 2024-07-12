Окупанти привласнили географічний бренд "Мелітопольська черешня"
Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на регіональний бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупантів.
Про це пише російське видання ТАСС.
"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", – йдеться у повідомленні.
При цьому у Роспатенті не збираються зупинятися на черешні та планують реєструвати інші українські географічні зазначення.
Нагадаємо, Україна зареєструвала географічне зазначення "Мелітопольська черешня" ще у 2020 році. Мелітопольська черешня відома з XIX століття та вирощується поблизу міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь та навколишніх населених пунктів.
за оманськими, стамбульськими договорняками, та зе!утирочним планом миру, мелітополь відходить кацап.
як раз, на наступному саміті миру з участю кацапів і китаю, затвердять.
Остап Бендер ще порадив би поскаржитись в Лігу сексуальних реформ, Сфатул-Церій та Большой Хурулдан.
Теж буде і з "Мелітопольською черешнею".
"Битва" за український борщ на офіційному рівні розпочалась у 2019 році. Тоді у Twitter-акаунті "russia", що пов'язаний із МЗС рф, з'явився допис про борщ, як "одну із улюблених і відомих страв російської кухні". Це викликало неабиякий шквал критики як в Україні, так і за кордоном.
Згодом французький ресторанний путівник "Michelin" опублікував реліз, де назвав борщ стравою, яка представляє російську національну традицію. Однак після масового обурення, зокрема у соцмережах, компанія Groupe Michelin вибачилася за помилку та виправила статтю.
6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України "культуру приготування українського борщу". У Міністерстві це назвали одним із основних кроків для внесення українського борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Ну типові, оті, 28 панхілавцаф, з кройсєра мацква…