Окупанти привласнили географічний бренд "Мелітопольська черешня"

Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на регіональний бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупантів.

Про це пише російське видання ТАСС.

"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", – йдеться у повідомленні.

При цьому у Роспатенті не збираються зупинятися на черешні та планують реєструвати інші українські географічні зазначення.

Нагадаємо, Україна зареєструвала географічне зазначення "Мелітопольська черешня" ще у 2020 році. Мелітопольська черешня відома з XIX століття та вирощується поблизу міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь та навколишніх населених пунктів.