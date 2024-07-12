Молдова спростить транзит українського зерна

Українське зерно, яке йде транзитом через Молдову, звільнять від перевірок місцевого Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA).

Відповідне рішення ухвалив молдовський парламент 11 липня, передає Newsmaker.



Зокрема, йдеться про тимчасову відмову від застосування закону про фітосанітарний карантин щодо українського зерна, що прямує через територію Молдови в румунські порти Рені та Галац автотранспортом та залізницею. Цей відступ діятиме до 14 вересня.



"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни у спеціалізованих транспортних засобах, тож ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення подій з транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову, перевізники повинні повідомити ANSA протягом двох годин", – пояснили в парламенті.



Відповідні зміни ініціював голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка.

За його словами, ухвалення цього законопроєкту дозволить вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження та заторів, що утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.

Як повідомллося, влада Молдови може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи з України. Раніше цього вимагали молдовські фермери під загрозою протестів.