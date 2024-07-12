Одного з головних податківців Києва викрили на хабарі. Йому загрожує до 10 років в’язниці

Служба безпеки викрила на корупції виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з бізнесменом та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

СБУ задокументувала одержання чиновником першої частини хабаря та затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, СБУ викрило масштабну корупційну схему у Митній службі. У митників одночасно провели 28 обшуків.