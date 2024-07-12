БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Одного з головних податківців Києва викрили на хабарі. Йому загрожує до 10 років в’язниці

СБУ затримали на хабарі одного з податківців Києва

Служба безпеки викрила на корупції виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з бізнесменом та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

СБУ задокументувала одержання чиновником першої частини хабаря та затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

СБУ затримали на хабарі одного з податківців Києва

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, СБУ викрило масштабну корупційну схему у Митній службі. У митників одночасно провели 28 обшуків.

хабар (522) податкова (362) СБУ (1564) Державна податкова служба (439)
Може цих пі...рів пора відстрілювати при затриманні? В суді ж відкупляться.
12.07.2024 12:16 Відповісти
відкупиться які більшість зебілів !!! зе-влада саджає в тюрму, при чому безпідставно, без складу зрочину тільки патріотів України !!!



12.07.2024 13:28 Відповісти
І чому мене це зовсім не дивує ?… Зараз на держслужбу ідуть працювати лише ті, хто хоче розбагатіти на хабарях. Повернути гроші за куплену посаду, а потім ….жізнь удалась
14.07.2024 07:21 Відповісти

