"Укрзалізниця" запустила жіночі купе вже у 12 поїздах
АТ "Укрзалізниця" з 1 серпня додає жіночі купе на ще чотири рейси далекого сполучення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, йдеться про рейси:
- № 1/2 Харків – Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ – Рахів.
"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Як наголосили у компанії, ціна квитків у таких купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.
Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Як відомо, з літа 2023 року жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
М-м-м... Просто мрія! 😂
Купувала квитки - їхати з сином-підлітком.
у жіночому купе є місця, а його куди???
1
Два головних цензорівських жінофоби повинні щось мерзенне у наш бік гавкнути.
Як почнуть боротись і за рівні обов'язки, тоді можна відноситись до них серйозно.
Вони "жінки", а "фемки" це тупориле стадо яке не знає як скласти собі ціну.