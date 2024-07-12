"Укрзалізниця" запустила жіночі купе вже у 12 поїздах

АТ "Укрзалізниця" з 1 серпня додає жіночі купе на ще чотири рейси далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про рейси:

№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Як наголосили у компанії, ціна квитків у таких купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Як відомо, з літа 2023 року жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки.