"Укрзалізниця" запустила жіночі купе вже у 12 поїздах

АТ "Укрзалізниця" з 1 серпня додає жіночі купе на ще чотири рейси далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про рейси:

  • № 1/2 Харків – Івано-Франківськ;
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ – Рахів.

"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Як наголосили у компанії, ціна квитків у таких купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №26/236 Одеса – Рахів;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Як відомо, з літа 2023 року жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки.

+9
А де спецкупе для любителів випити і закусити? Це не дискримінація?
показати весь коментар
12.07.2024 13:56 Відповісти
+6
А хіба плацкарт не для цього? А ще для любителів "заточити" смажену курочку, через 5 хвилин після посадки в вагон.
показати весь коментар
12.07.2024 13:58 Відповісти
+5
Чоловічі бусики на фронт, жіночі купе в сторону Європи, прямі рейси в Монако для трансгендерів, - слава гендерній рівності від Зеленського! За це ж 73% голосували в 2019?
показати весь коментар
12.07.2024 13:57 Відповісти
