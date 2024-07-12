Новий рекорд: Гривня на міжбанку вперше впала нижче позначки 41 грн/$

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у п'ятницю вперше упав нижче позначки 41 грн/$.

За даними на сайті Національного банку, довідкове значення курсу гривні до долара США станом на 12:00 становило 41,0515 грн/$.

За інформацією учасників ринку, близько полудня котирування на купівлю долара становили близько 41,06 грн/$, тоді як на продаж – 41,09 грн/$, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар у п'ятницю також подорожчав приблизно на 10 коп. – до 41,1 грн/$ купівля і $41,2 грн/$ – продаж.

Від початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав уже на 8% або на 3,05 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості – на 12,3%, або на 4,48 грн.

Водночас чистий продаж доларів Нацбанком у перший тиждень липня зменшився до $630,91 млн з $670,41 млн попереднього. У червні він становив $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні.