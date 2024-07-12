БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
345 5

Новий рекорд: Гривня на міжбанку вперше впала нижче позначки 41 грн/$

деньги,ввп,гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у п'ятницю вперше упав нижче позначки 41 грн/$.

За даними на сайті Національного банку, довідкове значення курсу гривні до долара США станом на 12:00 становило 41,0515 грн/$.

За інформацією учасників ринку, близько полудня котирування на купівлю долара становили близько 41,06 грн/$, тоді як на продаж – 41,09 грн/$, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар у п'ятницю також подорожчав приблизно на 10 коп. – до 41,1 грн/$ купівля і $41,2 грн/$ – продаж.

Читайте також: Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Від початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав уже на 8% або на 3,05 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості – на 12,3%, або на 4,48 грн.

Водночас чистий продаж доларів Нацбанком у перший тиждень липня зменшився до $630,91 млн з $670,41 млн попереднього. У червні він становив $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні.

Автор: 

валюта (2343) гривня (1663) курс (1618) НБУ (9584) обмін валюти (812)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До 100 ще далеко.
показати весь коментар
12.07.2024 15:36 Відповісти
Где там Мосийчучка с ее борщевым набором и полвареника? Потыкайте ее палкой кто рядом. Может сдохла ************?
показати весь коментар
12.07.2024 16:03 Відповісти
Вона скажена.Ще покусає.
показати весь коментар
12.07.2024 16:20 Відповісти
45 - 45.баба ягодка опять.як казав янелохбоневтік проклятий - бачите нічого не відбулося.
показати весь коментар
12.07.2024 16:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA традиційно нагадую
показати весь коментар
13.07.2024 03:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 