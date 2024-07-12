Детінізація економіки України може додатково приносити бюджету до 500 мільярдів на рік, – Гетманцев
Детінізація української економіки може поповнювати бюджет на 500 млрд грн на рік.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформу.
Але він додав, що йдеться лише про теоретичні розрахунки. Адже "одним ударом" з проблемою тінізації української економіки не впоратися. Поки що, на першому етапі реально може йтися про поповнення бюджету додатково на 80 млрд грн щороку.
За словами нардепа, важливі кроки у цьому напрямку вже зроблено. Зростають податкові надходження від окремих галузей з традиційно високими ризиками перебування в "тіні".
"Наприклад, від виробництва і продажу алкоголю з початку року додатково до плану маємо 18,1% податків. Обсяги легальної реалізації спирту етилового торік зросли на 30%. Зрозуміло, що люди не почали пити більше – ми втратили території, мільйони українців виїхали чи наразі залишаються на тимчасово окупованих ворогом територіях… Але обсяги офіційних продажів спирту зросли. Причина – саме детінізація галузі", – переконаний Гетманцев.
Читайте також: За несплачені податки від нелегальних сигарет можна було б придбати 30 винищувачів F-16
Це, на його переконання, підтверджують й інші цифри. Наприклад, податкова ефективність зі сплати ПДВ лікеро-горілчаними підприємствами зросла з 4,5% у 2021 році до 6,16% у 2024-ому.
"Скажімо, в Глобал Спірітс Груп (бренд "Хортиця") податкове навантаження збільшилося з 5,3% до 7,84%, в ЛВН лімітед ("Немирів") – із 4,7% до 8,5%, на заводі "Гетьман" – з 0% майже до 14%. І це – показник того, що галузь виходить з "тіні". А загальне податкове навантаження на ювелірну галузь зросло в 2,2 раза рік до року", – навів приклади нардеп.
Те ж стосується і пального: податкове навантаження у першому кварталі становило 2 грн на літр, тоді як у 2022-ому було на рівні 1,12, а в 2023-ому – 1,8 грн. Покращується ситуація і в тютюновій галузі.
"Попри те, що стан справ на ринку все ще не такий, як має бути в цивілізованій державі, із колишніх 23% цьогоріч "тінь" зменшилася до 18%", – зазначив Гетманцев.
Як повідомлялося, у травні 2024 обсяг операцій, облікованих через реєстратори розрахункових операцій (РРО) зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд грн.
