Детінізація економіки України може додатково приносити бюджету до 500 мільярдів на рік, – Гетманцев

Детінізація української економіки може поповнювати бюджет на 500 млрд грн на рік.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформу.

Але він додав, що йдеться лише про теоретичні розрахунки. Адже "одним ударом" з проблемою тінізації української економіки не впоратися. Поки що, на першому етапі реально може йтися про поповнення бюджету додатково на 80 млрд грн щороку.

За словами нардепа, важливі кроки у цьому напрямку вже зроблено. Зростають податкові надходження від окремих галузей з традиційно високими ризиками перебування в "тіні".

"Наприклад, від виробництва і продажу алкоголю з початку року додатково до плану маємо 18,1% податків. Обсяги легальної реалізації спирту етилового торік зросли на 30%. Зрозуміло, що люди не почали пити більше – ми втратили території, мільйони українців виїхали чи наразі залишаються на тимчасово окупованих ворогом територіях… Але обсяги офіційних продажів спирту зросли. Причина – саме детінізація галузі", – переконаний Гетманцев.

Це, на його переконання, підтверджують й інші цифри. Наприклад, податкова ефективність зі сплати ПДВ лікеро-горілчаними підприємствами зросла з 4,5% у 2021 році до 6,16% у 2024-ому.

"Скажімо, в Глобал Спірітс Груп (бренд "Хортиця") податкове навантаження збільшилося з 5,3% до 7,84%, в ЛВН лімітед ("Немирів") – із 4,7% до 8,5%, на заводі "Гетьман" – з 0% майже до 14%. І це – показник того, що галузь виходить з "тіні". А загальне податкове навантаження на ювелірну галузь зросло в 2,2 раза рік до року", – навів приклади нардеп.

Те ж стосується і пального: податкове навантаження у першому кварталі становило 2 грн на літр, тоді як у 2022-ому було на рівні 1,12, а в 2023-ому – 1,8 грн. Покращується ситуація і в тютюновій галузі.

"Попри те, що стан справ на ринку все ще не такий, як має бути в цивілізованій державі, із колишніх 23% цьогоріч "тінь" зменшилася до 18%", – зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, у травні 2024 обсяг операцій, облікованих через реєстратори розрахункових операцій (РРО) зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд грн.

Ага.
Закручування гайок завжди приводить до легалізації. Але це не точно...
12.07.2024 15:31
Коли це підвищення податків призводило до детенізації?
12.07.2024 15:39
12.07.2024 15:30
нащо це чмо транслювати??
12.07.2024 15:27
Прибийте його трохи хто-небудь - щоб не зміг висловлювати ідіотичні ідеї
12.07.2024 21:15
12.07.2024 15:30
А поки що, не на часі??
12.07.2024 15:31
Ага.
Закручування гайок завжди приводить до легалізації. Але це не точно...
12.07.2024 15:31
ТАК ТИ САМ ВСЕ В ТІНЬ І ЗАГНАВ!!! і фразами - "заблокую вас все" "обмежити перекази" ти заганяєш іще більше
12.07.2024 15:32
Так а чьо ми з 2019 року досі не детінізували?

Ірьмак заважає чи яйця?
12.07.2024 15:33
З себе хай почне
12.07.2024 15:33
Коли це підвищення податків призводило до детенізації?
12.07.2024 15:39
З 2019 року, коли до влади прийшли 5-6 толкових манагерів.
З 2019 року можна одночасно знизити податки для бізнесу і підвищити зарплати бюджетникам. 73% лохопіпла у це вірить. А отже, це існує...
12.07.2024 15:53
а деЄРМОЗЕленізація ...на притомних, мотивованих із нормальною емпатією та раціо....дозволить підняти Україну по вертикалі до небес, а по горизонталі десь там до історичних уральських гір та північно-льодового океану...так би мовити від Карпат і до Уралу....
12.07.2024 15:54
Гетманцев це великий, ні, не так, а ось так - НайвЯлічайшай детенізатор економіки ********** при НАЙВЯЛІЧАЙШИЙ особистості **********.
А по факту обидва мудаковаті совкодрочери - крадії.
12.07.2024 15:55
А викуривши з влади зелених крадіїв-корупціонерів то ще більше принесло б грошей в казну.
12.07.2024 15:57
Правнук Остапа Бендера???
Ремонт Провала ....
12.07.2024 16:03
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец украинской демократии и особа, приближенная к императору...
12.07.2024 16:07
А дезеленізація економіки могла б взагалі приносити трильйони
12.07.2024 16:43
Аби ще чинуші та депутати жили на зарплати то гроші б МВФ позичав
12.07.2024 17:27
А сынок в Париже как поживает,за что там живет и жрет,кто дал дозвил ему переводить туда валюту и конвертироваться из гривни?
12.07.2024 17:55
може принести 500 млрд.
може і не принести, бо ви зелена наволоч, їх успішно спиз...дите з того бюджету.
12.07.2024 18:07
Гетманцев убийца гривны и банковской системы.
12.07.2024 19:22
Та кремлівська консерва.
12.07.2024 20:43
"Дякую, що спиз...или всі бабки!""
12.07.2024 20:34
Немає економіки. Дякуючи таким хапугам. Треба в шию гнати таких експертів.
12.07.2024 21:25
Ну то звичайно якщо вивести з тіні гроші, то й бюджет буде чим наповнювати. А не тільки розрахувавати на допомогу від партнерів
15.07.2024 14:11
Ну то детінізовуйте! Чи як ми збираємося перемагати? Якщо не буде гідно фінансування оборонного комплексу, то перемога нам тільки снитися буде. Підіймайте військовий збір!!!
15.07.2024 15:32
Вірю що в Україні все налагодиться вже найближчим часом
15.07.2024 19:48
Якби свідомість була як у європейця, то і таких питань не виникало б, а поки вчимося жити так щоб не було соромно, бо наживатись у війну то просто ганьба
15.07.2024 20:48

