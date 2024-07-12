Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу на "зимовий" та "літній" час
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
Про це повідомляє пресслужба комітету.
Зазначається, що відповідний законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.
Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.
"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у березні 2021 року Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "зимовий" або "літній" час, та відправила його на повторне друге читання.
Ним пропонувалося встановити, що на всій території України діє київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час. Крім того, пропонувалося закріпити, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".
Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.
Як відміну депутатської недоТуркованості!
Днепр, 12 июля. Согласно поясного времени восход солнца был в 3:51. Получим светлые ночи, подъем в жару, темные вечера.
- собаці , коли нефіг робити, вона вилизує собі .... Їм більше нічим зайнятись? А люди не "заточені" починати день зі сходом Сонця. А Сонце і взимку і влітку встає в один той самий час? Це просто засібнагадоати про себе, тому, що це торкнеться кожного. Класний аргумент як фі усе у них - "Вченні кажуть"..)))) Певно в 2019 році вченні казали. що "барига ворог".
Если в рекомендованном законе все как и раньше, то в Харькове и к примеру Амстердаме будет одинаковое время.
А зараз у нас хіба не київський? Вони там що курять?
з корупцією по-квартальські
Всі ці біо-ритми сердечні захворювання прив"язані до АСТРОНОМІЧНОГО часу, а аж ніяк не до годинника який у вас на стіні.
А тепер трішки астрономії. і математики.
Відкриваємо калькулятор який обраховує схід сонця і рахуємо.
Донецьк січень місяць 15 число схід сонця 5,14 по грінвічу +2 = 7,14
якщо брати саму вразливу категорію, дітей то школи починають працювати в 8 30, з доми потрібно вийти в середньому за пів години і тому 7,14 в цілому норм.
Львів січень 15 число схід сонця 6,16 по грінвічу +2 8,14 місцеве.
Тобто коли дитина буде виходити з дому до школи в 8 00, вона буде іти при ЗІРКАХ тому схід в 8 14 це зашквар.
А якщо ми будемо говорити про закарпаття там схід буде на хвилин 15 пізніше. Те навчання в школах буде починатись при зірках.
НУ ПРОСТО ФЕЕРИЧНА ЗАДУМКА
"Долбоїбізм" - то ваші гнилі дописи.
А зелені з Ахметовим ще до повномасштабного вторгнення намагались проштовхнути зимовий час +2. В літку це буде в 3 години ночі вже світло, а о 20-й годині вже темно.
В 30х червоні ввели "дикретний час" і зробили +3 жили не стогнали бо можна було на колиму прокататися.
У 81му червоні ввели перехід на літній час це +4(літом), жили жерли ковбасу по 2,20, не стогнали, бо тупі були.
Україна відмінила "декретний час" десь в 90х, вийшло зимовий(часовий пояс) +2 літній(придуманий довбнями) +3.
І тільки останні 200 років живемо за годинником і вже відхилятися від нього "погано для здоров'я".
К ним относятся Кения, Габон, Конго, Танзания, Сомали, Экваториальная Гвинея и другие. Из всех стран Европы лишь Белоруссия, Россия и Исландия не переводят стрелки.
тому баїньки о 20.00 вечора (як раз буде вже темно влітку)...а, рота підйом о 04.00 І ********* весь світовий день...заодно економити ліпіздричество....
А ну найдіть зараз довбойоба яки захропить о 20.00