Новини
Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу на "зимовий" та "літній" час

година,комендантська,годинник

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Зазначається, що відповідний законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "зимовий" або "літній" час, та відправила його на повторне друге читання. 

Ним пропонувалося встановити, що на всій території України діє київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час. Крім того, пропонувалося закріпити, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".

Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.

+14
По «зимовому» часу влітку буде темно у вісім, а світло у 3. Залишайте «літній» час на весь рік та не довбайте мізки.
12.07.2024 15:46 Відповісти
12.07.2024 15:46 Відповісти
+13
"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу"

А зараз у нас хіба не київський? Вони там що курять?
12.07.2024 15:58 Відповісти
12.07.2024 15:58 Відповісти
+7
Нарешті !!!! Вітаю!!!!
12.07.2024 15:33 Відповісти
12.07.2024 15:33 Відповісти
Та й довго ж вони затягували, у КМУ та ВРУ, це рішення!!
Як відміну депутатської недоТуркованості!
12.07.2024 15:30 Відповісти
12.07.2024 15:30 Відповісти
Ці зелені "робітники" все що можна затягують. Навіть перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей 5 років зробити не можуть (не хочуть). Раптом на московії розсердяться. І наші прокацапські зермаки зестефанчуку не дають команду.
12.07.2024 23:33 Відповісти
12.07.2024 23:33 Відповісти
Нарешті !!!! Вітаю!!!!
12.07.2024 15:33 Відповісти
12.07.2024 15:33 Відповісти
Ага... А почему +2, а не +3?? А может потому что на паРаше в мацкве +2...
12.07.2024 18:31 Відповісти
12.07.2024 18:31 Відповісти
Та срати мені на паРашку...
12.07.2024 23:17 Відповісти
12.07.2024 23:17 Відповісти
Так який час планують відмінити, літній чи зимній? Попередній проект планував відмінити "літній". Зараз написано про "зимній" в заголовку, але який пропонується остаточний - UTC+2 або UTC+3 незрозуміло
12.07.2024 15:33 Відповісти
12.07.2024 15:33 Відповісти
время далжно быть как в маскве
12.07.2024 15:37 Відповісти
12.07.2024 15:37 Відповісти
Це точно:один народ,один час,"одна країна",а приклади що "нарід" погано почуває себе-це бред.Може "нарід" божає соточку з будуна,чи пару "кубіків" для зняття ломки-теж узаконемо.
12.07.2024 15:42 Відповісти
12.07.2024 15:42 Відповісти
Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час.
12.07.2024 15:47 Відповісти
12.07.2024 15:47 Відповісти
Тоді в листопаді/грудні о 16 вже темно буде. Нах. таке треба?
12.07.2024 15:51 Відповісти
12.07.2024 15:51 Відповісти
Щоб довше працювали
12.07.2024 16:44 Відповісти
12.07.2024 16:44 Відповісти
Цензорні писаки як завжди. Ніхто не скасовуватиме перехід на "зимовий час". Планують скасувати в цілому перехід туди сюди. А фіксованим буде UTC+2. Тобто навіть якщо приймуть нарешті то перехід на зимовий час буде останній раз і потім все. З однієї сторони не погано, але з іншої до прикладу літом в цетральній частині України в 9 годин вечора буде темно, а в 3 години ночі вже повністю схід сонця буде. Не кажучи вже про крайні регіони в яких взагалі буде незрозумілий світловий день. Скасування це добре, але Україна доволі велика по екватору і можливо б мало сенс мати хоча б два часові пояси на дві половини так як у штатах наприклад.
12.07.2024 15:49 Відповісти
12.07.2024 15:49 Відповісти
До чого тут екватор? Солнце зі сходу на захід рухається! Точніше, планета Земля так вертухається!
12.07.2024 16:01 Відповісти
12.07.2024 16:01 Відповісти
Малось на увазі по східній довготі грубо кажучи. Тобто україна містить в своїй більшості UTC+2 меридіан але частково захоплює UTC+3 східними областями. В Харкові в червні наприклад сонце повністю вставатиме в 3:20. Але по суті подивився, часові рамки не такі і критичні. Можна нормально жити без цих дибільних переходів.
12.07.2024 16:22 Відповісти
12.07.2024 16:22 Відповісти
Харьков, июнь.
Днепр, 12 июля. Согласно поясного времени восход солнца был в 3:51. Получим светлые ночи, подъем в жару, темные вечера.
12.07.2024 16:39 Відповісти
12.07.2024 16:39 Відповісти
Це вже який раз? )))
12.07.2024 15:34 Відповісти
12.07.2024 15:34 Відповісти
Вони копірують все з рашки.В ЄС теж популісти це проштовхували.В кацапський "думі" це вже пробували запровадити двічі.
12.07.2024 15:38 Відповісти
12.07.2024 15:38 Відповісти
ТІльки раша не переходить , ну і ми будемо. Країна йде в *****.
12.07.2024 15:41 Відповісти
12.07.2024 15:41 Відповісти
З усіх країн Європи лише Білорусь, Росія та Ісландія не переводять стрілки. Час Ісландії однаковий із грінвічним і лише влітку він відстає від Лондона на одну годину.
12.07.2024 15:43 Відповісти
12.07.2024 15:43 Відповісти
Персональна думка:
- собаці , коли нефіг робити, вона вилизує собі .... Їм більше нічим зайнятись? А люди не "заточені" починати день зі сходом Сонця. А Сонце і взимку і влітку встає в один той самий час? Це просто засібнагадоати про себе, тому, що це торкнеться кожного. Класний аргумент як фі усе у них - "Вченні кажуть"..)))) Певно в 2019 році вченні казали. що "барига ворог".
12.07.2024 15:42 Відповісти
12.07.2024 15:42 Відповісти
Це ти не '"заточений" А наші предки, віками так робили і багато людей, досі роблять
12.07.2024 16:13 Відповісти
12.07.2024 16:13 Відповісти
забув знак запитання. - навіть не знаю як відповісти по суті на коментар ((((
12.07.2024 17:47 Відповісти
12.07.2024 17:47 Відповісти
діагноз це причина - а наслідки на дворі
12.07.2024 17:49 Відповісти
12.07.2024 17:49 Відповісти
По «зимовому» часу влітку буде темно у вісім, а світло у 3. Залишайте «літній» час на весь рік та не довбайте мізки.
12.07.2024 15:46 Відповісти
12.07.2024 15:46 Відповісти
тоді з Москвою буде однаково, а це не можна допустити!
12.07.2024 16:59 Відповісти
12.07.2024 16:59 Відповісти
а чого це ти "москвабад"-"брудну воду" з великої літери пишеш,"ванюшка" заблукалий?
12.07.2024 17:55 Відповісти
12.07.2024 17:55 Відповісти
Та нехай лапті живуть за київським часом.
13.07.2024 03:55 Відповісти
13.07.2024 03:55 Відповісти
Хочеш як кацапи?
12.07.2024 17:49 Відповісти
12.07.2024 17:49 Відповісти
То репожери будуть як ми. В тебе що, комплекс меньшовартості
13.07.2024 03:50 Відповісти
13.07.2024 03:50 Відповісти
Комплекс в тебе,а в нас тоді з нормальними країнами по 2-3 години різниця буде,зате з кацапами-її не буде зовсім.
13.07.2024 08:16 Відповісти
13.07.2024 08:16 Відповісти
І сонце в зеніті в 13-00. Нащо тоді вводили поділ на години?
12.07.2024 19:02 Відповісти
12.07.2024 19:02 Відповісти
Разница в том, в ЕС было принято решение остаться на летнем (поясное+1) времени, даже опросы населения проводились соответствующие. Стефанчук же продвигал версию закона как в рашке - поясное время, т.е. зимнее на постоянной основе.
Если в рекомендованном законе все как и раньше, то в Харькове и к примеру Амстердаме будет одинаковое время.
12.07.2024 15:47 Відповісти
12.07.2024 15:47 Відповісти
Ого, навіть ЄС рвонуло назустріч Москві! Кірпіч, ти карагандінський, Вася, що ти ото мелеш?
12.07.2024 16:07 Відповісти
12.07.2024 16:07 Відповісти
Нема зимового часу!!! Є поясний. Ідіть в...... школу знов
12.07.2024 19:05 Відповісти
12.07.2024 19:05 Відповісти
Ти дупою читаєш? Там пояснення навіть є для недолугих. За кого голосував?
13.07.2024 08:20 Відповісти
13.07.2024 08:20 Відповісти
Поясний, нема зимового. А такі пояснення -xander т.е. недолугий. Скоро а школу, не гай час
13.07.2024 21:39 Відповісти
13.07.2024 21:39 Відповісти
Зраз це вельми актуально. ВР працює не покладаючи рук. На засідання ходять не усі, де-хто "здриснув" але все для людей.
12.07.2024 15:54 Відповісти
12.07.2024 15:54 Відповісти
Боже, невже ЦЕ станется!?
12.07.2024 15:58 Відповісти
12.07.2024 15:58 Відповісти
"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу"

А зараз у нас хіба не київський? Вони там що курять?
12.07.2024 15:58 Відповісти
12.07.2024 15:58 Відповісти
До сраки ті переходи між літнім і зимовим часом, якщо світло будинках буде не часто.
12.07.2024 16:12 Відповісти
12.07.2024 16:12 Відповісти
Звикнеш
12.07.2024 16:15 Відповісти
12.07.2024 16:15 Відповісти
Перепрошую, до чого саме я маю звикати?
12.07.2024 16:43 Відповісти
12.07.2024 16:43 Відповісти
До "не часто"
12.07.2024 18:08 Відповісти
12.07.2024 18:08 Відповісти
Ніт, не звикну, але й нікуди не дінусь.
12.07.2024 18:56 Відповісти
12.07.2024 18:56 Відповісти
Нам залишається, тільки пристосовуватися і не впадати у відчай
12.07.2024 21:34 Відповісти
12.07.2024 21:34 Відповісти
Колись Союз РСР даже хвилювався за економію електроенергії і ввів "зимовий"і"літній" час. Та клятій радянській владі було наплювати на здоров"я громадян, але ж українська влада - не така! Попри обстріли, бомбардування - головне - здоров'я громадян! А відключення електроенергії економить її і в зимовий і в літній час. Так що не хвилюйтеся поважні "жайвіри" і "сови" - влада піклується про вас!
12.07.2024 16:21 Відповісти
12.07.2024 16:21 Відповісти
Совок так хвилювався, що аж цап-царапнув цю ідею в тлєтворної Америки.
12.07.2024 16:45 Відповісти
12.07.2024 16:45 Відповісти
Є лише один позитив - тепер у нас ніколи з кацапами час не збігатиметься
12.07.2024 16:33 Відповісти
12.07.2024 16:33 Відповісти
боротьба
з корупцією по-квартальські
12.07.2024 16:38 Відповісти
12.07.2024 16:38 Відповісти
Долбоїбізм на рівні дозволу пішоходам кидатися під колеса авто на збебрі.

Всі ці біо-ритми сердечні захворювання прив"язані до АСТРОНОМІЧНОГО часу, а аж ніяк не до годинника який у вас на стіні.

А тепер трішки астрономії. і математики.
Відкриваємо калькулятор який обраховує схід сонця і рахуємо.

Донецьк січень місяць 15 число схід сонця 5,14 по грінвічу +2 = 7,14
якщо брати саму вразливу категорію, дітей то школи починають працювати в 8 30, з доми потрібно вийти в середньому за пів години і тому 7,14 в цілому норм.

Львів січень 15 число схід сонця 6,16 по грінвічу +2 8,14 місцеве.
Тобто коли дитина буде виходити з дому до школи в 8 00, вона буде іти при ЗІРКАХ тому схід в 8 14 це зашквар.

А якщо ми будемо говорити про закарпаття там схід буде на хвилин 15 пізніше. Те навчання в школах буде починатись при зірках.

НУ ПРОСТО ФЕЕРИЧНА ЗАДУМКА
12.07.2024 16:44 Відповісти
12.07.2024 16:44 Відповісти
Так да . Взяти навіть Бориспіль - Стрий різниця 40-45 хв
12.07.2024 17:24 Відповісти
12.07.2024 17:24 Відповісти
Ви не врахували єдине - освітній процес у школах України із 01.09.2024 розпочинатиметься о 10:00.

"Долбоїбізм" - то ваші гнилі дописи.
12.07.2024 18:12 Відповісти
12.07.2024 18:12 Відповісти
Це треба було 2 роки війни, щоб у голові парламентаріїв просвітліло.
12.07.2024 16:52 Відповісти
12.07.2024 16:52 Відповісти
Нарешті !
12.07.2024 16:55 Відповісти
12.07.2024 16:55 Відповісти
Тут як не обчислюй, а комфортний час - це коли більшість часу неспання для людини у світлий час доби. А це в Україні теперішній літній час, тобто +3.
А зелені з Ахметовим ще до повномасштабного вторгнення намагались проштовхнути зимовий час +2. В літку це буде в 3 години ночі вже світло, а о 20-й годині вже темно.
12.07.2024 16:55 Відповісти
12.07.2024 16:55 Відповісти
Саме так зробили й в рашці - поясний, т.з. зимовий час на постійній основі. Зелені просто мавпують кацапські закони в інтересах олігархів
13.07.2024 08:24 Відповісти
13.07.2024 08:24 Відповісти
В условиях отключения электричества....
12.07.2024 17:06 Відповісти
12.07.2024 17:06 Відповісти
Є часовий пояс, хоче ВзРрада чи Ахмєтка чи ше хтось, а Україна це +2. Хочете +3? Пересуньте Україну за порєбрік.

В 30х червоні ввели "дикретний час" і зробили +3 жили не стогнали бо можна було на колиму прокататися.

У 81му червоні ввели перехід на літній час це +4(літом), жили жерли ковбасу по 2,20, не стогнали, бо тупі були.

Україна відмінила "декретний час" десь в 90х, вийшло зимовий(часовий пояс) +2 літній(придуманий довбнями) +3.
12.07.2024 17:25 Відповісти
12.07.2024 17:25 Відповісти
Мільйони років жили за Сонцем і нормально.
І тільки останні 200 років живемо за годинником і вже відхилятися від нього "погано для здоров'я".
12.07.2024 17:36 Відповісти
12.07.2024 17:36 Відповісти
іпанутиє депутати
12.07.2024 17:46 Відповісти
12.07.2024 17:46 Відповісти
Какие страны не переводят часы на летнее время?

К ним относятся Кения, Габон, Конго, Танзания, Сомали, Экваториальная Гвинея и другие. Из всех стран Европы лишь Белоруссия, Россия и Исландия не переводят стрелки.
12.07.2024 18:45 Відповісти
12.07.2024 18:45 Відповісти
Ната, перелічені країни знаходяться поблизу екватора. Там світлий час доби дорівнює темному. Тому перевод годинника нічого не дає.
13.07.2024 08:26 Відповісти
13.07.2024 08:26 Відповісти
12.07.2024 19:41 Відповісти
12.07.2024 19:41 Відповісти
факт - от чим займаються депутати у комітетах верховної ради України
12.07.2024 21:48 Відповісти
12.07.2024 21:48 Відповісти
Правильний час той, що зимовий. Вперше як перейшли , то було на роботу на сім годин ранку (так і є, коли йдем на "літній")
12.07.2024 19:43 Відповісти
12.07.2024 19:43 Відповісти
*все родом з дитинства*,краще той час який був при глибокому совку.
12.07.2024 20:17 Відповісти
12.07.2024 20:17 Відповісти
Проросійська Рада зрадливо перешла на російській московський час ....Мабуть на цей ганебний вчинок депутатів слуг не ясно якого народу благословила російська церква московського патріархата УПЦ - МП.
12.07.2024 20:47 Відповісти
12.07.2024 20:47 Відповісти
Якби зараз було 19 століття то мусили б жити за зимовим часом оскільки 12 година дня це є пів дня...а 12 година ночі це є половина ночі....
тому баїньки о 20.00 вечора (як раз буде вже темно влітку)...а, рота підйом о 04.00 І ********* весь світовий день...заодно економити ліпіздричество....

А ну найдіть зараз довбойоба яки захропить о 20.00
12.07.2024 20:49 Відповісти
12.07.2024 20:49 Відповісти

