Індія зекономила щонайменше $10 мільярдів завдяки знижкам на російську нафту

Індійські нафтопереробники могли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку розв'язаної Росією війни проти України в лютому 2022 року.

Про це йдеться у звіті The Indian Express, основаного на аналізі торгових даних Індії, передає enkorr.

Як повідомляється, індійські нафтопереробники нарощували свої зусилля, щоб купувати нафту в Росії за зниженими цінами в період із квітня 2022 по травень 2024 року, що дозволило економити.

Росія почала пропонувати свою нафту за зниженими цінами після того, як західні країни скоротили імпорт нафти із Росії, намагаючись чинити тиск на російську економіку й приборкати наступ Москви на Україну.

Такий розвиток подій вивів нафту до основних товарів у торгових зв’язках між Індією та Росією, а РФ стала головним постачальником нафти в Індію.

Минулого тижня під час візиту до Росії індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді наголосив на важивості цього торгового партнерства, зазначивши, що воно принесло стабільність на міжнародний ринок. У 2023-2024 фінансовому році вартість імпорту нафти в Індію становила $139,86 млрд.

Відповідно до звіту India Express, якби індійські нафтопереробники купували російську нафту (середня ціна за барель) за тією самою ставкою, що вони платили за нафту від усіх інших постачальників разом узятих, ця цифра зросла б до $145,29 млрд.

У попередньому фінансовому році обсяг імпорту нафти в Індію становив $162,21 млрд.

Купівля Індією нафти в Росії стала предметом критики з боку Заходу. Відтак, США підштовхнули країни "Великої сімки" обмежити російські ціни на нафту до $60 за барель.

Вартість купівлі Індією нафти з РФ перевищує ліміт, встановлений Заходом. Із цього приводу США нещодавно зауважили, що не просили Індію скоротити закупівлі нафти.

Помічник міністра фінансів США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що покупці можуть домовитися про більші знижки на російську нафту за межами граничної ціни, якщо вони не користуються західними послугами, такими як страхування і брокерство – цей крок, за його словами, спрямований на обмеження каналів збуту Росії.

Як повідомлялося, раніше російський віцепрем'єр Александр Новак підтверджував, що Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.