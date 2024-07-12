БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Індія зекономила щонайменше $10 мільярдів завдяки знижкам на російську нафту

Індійські нафтопереробники могли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку розв'язаної Росією війни проти України в лютому 2022 року.

Про це йдеться у звіті The Indian Express, основаного на аналізі торгових даних Індії, передає enkorr.

Як повідомляється, індійські нафтопереробники нарощували свої зусилля, щоб купувати нафту в Росії за зниженими цінами в період із квітня 2022 по травень 2024 року, що дозволило економити.

Росія почала пропонувати свою нафту за зниженими цінами після того, як західні країни скоротили імпорт нафти із Росії, намагаючись чинити тиск на російську економіку й приборкати наступ Москви на Україну.

Такий розвиток подій вивів нафту до основних товарів у торгових зв’язках між Індією та Росією, а РФ стала головним постачальником нафти в Індію.

Минулого тижня під час візиту до Росії індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді наголосив на важивості цього торгового партнерства, зазначивши, що воно принесло стабільність на міжнародний ринок. У 2023-2024 фінансовому році вартість імпорту нафти в Індію становила $139,86 млрд.

Відповідно до звіту India Express, якби індійські нафтопереробники купували російську нафту (середня ціна за барель) за тією самою ставкою, що вони платили за нафту від усіх інших постачальників разом узятих, ця цифра зросла б до $145,29 млрд.

У попередньому фінансовому році обсяг імпорту нафти в Індію становив $162,21 млрд.

Купівля Індією нафти в Росії стала предметом критики з боку Заходу. Відтак, США підштовхнули країни "Великої сімки" обмежити російські ціни на нафту до $60 за барель.

Вартість купівлі Індією нафти з РФ перевищує ліміт, встановлений Заходом. Із цього приводу США нещодавно зауважили, що не просили Індію скоротити закупівлі нафти.

Помічник міністра фінансів США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що покупці можуть домовитися про більші знижки на російську нафту за межами граничної ціни, якщо вони не користуються західними послугами, такими як страхування і брокерство – цей крок, за його словами, спрямований на обмеження каналів збуту Росії.

Як повідомлялося, раніше російський віцепрем'єр Александр Новак підтверджував, що Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.

Індія (408) нафта (5058) росія (15160) знижка (57)
Топ коментарі
+1
Кому віцна, кров, смерть, сироти, а кому мати рідна.
Виходить що отім у простирадлах та з крапкою на лобі українська війна мати рідна.
показати весь коментар
12.07.2024 16:01 Відповісти
+1
І не лише на нафті, на всіх ресурсах також що поставляють від орків.... та ще потрібно згадати і Китай та інші країни які заробляють на тому що орки продають ресурси дешевше ринку....

та всі країни які мають там виробництво або купляють дешеву продукцію від них а потім продають під своїми брендами ... в тому числі і наші компанії
показати весь коментар
12.07.2024 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
айсберг в Індійському океану, об який розбиваються західні нафтові санкції проти рф.
показати весь коментар
12.07.2024 15:46 Відповісти
Не зовсім щоб прям розбиваються. Індія "платить" в рупіях, які за кордонами Індії нафік нікому не потрібні. Тому всі ці гроші за нафту застряють в індійській економіці і русня судорожно шукає на які індійські товари все це можна витратити.
показати весь коментар
12.07.2024 19:48 Відповісти
індійського чаю вистачить для чіфіря на всю кацапську зону на десятиріччя вперед. Це геніальна путінська економічна концепція розвитку в дії.
показати весь коментар
12.07.2024 20:52 Відповісти
З Китаєм там теж не все прям чудово. У Китая є два види юанів: внутрішній і для зовнішньої торгівлі. І тому юаню, що для зовнішньої торгівлі вони жорстко регулюють курс під кожну велику зовнішньоекономічну транзакцію. Тобто коли треба обібрати молодшого бурятського брата, вони змінюють курс щоб ціна відповідала тій кількісті юанів, яку вони вирішили сплатити за імпорт.
показати весь коментар
12.07.2024 21:28 Відповісти
бажаю щоб кацапи все ж повернулись до купівлі всіх імпортних товарів за чеки Внєшторгбанка.
показати весь коментар
13.07.2024 03:24 Відповісти
Кому віцна, кров, смерть, сироти, а кому мати рідна.
Виходить що отім у простирадлах та з крапкою на лобі українська війна мати рідна.
показати весь коментар
12.07.2024 16:01 Відповісти
у них інші моральні засади, там мільйони жебраків і голодних дітей, і всім насрать, чому вони нашим дітям стануть співчувати
показати весь коментар
12.07.2024 16:32 Відповісти
А шо, Кришна не годує? Так нема тоді розмножуватись як кролі.
показати весь коментар
12.07.2024 17:08 Відповісти
А ипаца хоца.
показати весь коментар
12.07.2024 17:12 Відповісти
Для такої великої країни це копійки, а втрати репутаційні ще себе покажуть...
показати весь коментар
12.07.2024 16:31 Відповісти
І не лише на нафті, на всіх ресурсах також що поставляють від орків.... та ще потрібно згадати і Китай та інші країни які заробляють на тому що орки продають ресурси дешевше ринку....

та всі країни які мають там виробництво або купляють дешеву продукцію від них а потім продають під своїми брендами ... в тому числі і наші компанії
показати весь коментар
12.07.2024 16:33 Відповісти
Вартість купівлі Індією нафти з РФ перевищує ліміт, встановлений Заходом.
показати весь коментар
12.07.2024 18:54 Відповісти
Та захід також скористався з цього купляє нафту в межах ліміту ціни просто орки не продають їм багато... але Китай отримує з більшим дисконтом чим Індія
показати весь коментар
12.07.2024 20:36 Відповісти
у Китай ЖД, там витрат 0.
показати весь коментар
12.07.2024 20:39 Відповісти
Індуси свою карму таким чином заробляють але ******* вчити інших як правильно треба жити. Моді пару днів назад рішив увільнути і зробити демарш путіну але пізно всрався
показати весь коментар
12.07.2024 16:34 Відповісти
Лохи
показати весь коментар
12.07.2024 16:38 Відповісти
По 7 с половиной бакса на индусскую морду.
показати весь коментар
12.07.2024 17:13 Відповісти

