Гривня вперше впала нижче позначки 41 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Курс гривні втретє за тиждень оновив історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 липня, на рівні 41,0434 грн/$. Це новий історичний мінімум, попредній було зафіксовано напередодні – 40,8823 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 30 копійок – до 44,6860 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 44,3818 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Топ коментарі
12.07.2024 16:50
Слава найвеличнішому лідору галактики!
12.07.2024 16:37
До ста ще далеко) . Перед виборами ржали, що "порохоботи лякають доларом по сто". Ще все попереду.
12.07.2024 16:44
показати весь коментар
12.07.2024 16:50
показати весь коментар
як вам зедебіли курс лоляра? досі смішно?
показати весь коментар
12.07.2024 17:49 Відповісти
ну і що що військовий купив дол???? це його капітал і ці гроші не йдуть з економіки, так як купив дол так і продасть!!! на відміну від ахметова пінчуків і інших гандонів які виводять валюту в свої монако, якраз пенсіонери їх і вибирали у владу тому хай ті пенси і дохнуть
показати весь коментар
13.07.2024 09:45 Відповісти
Пенсионеры их выбирали? Точно все? Я пенсионер, давно, но и в голову не приходило голосовать за партии, которые на содержании Ахметовых, Пинчуков, Коломойских. А тем более, не голосовал за квартальное говно. Жена тоже. А из молодых знаю кучу сторонников Ахметова ("он же стадион построил"), Януковича, любителей совка, хотя при нем не жили, а за шута так вообще слова сказать нельзя, из трусов выскакивают "а Порошенко!", "а шо, Порошенко?!". Так что не надо выделять какую то категорию, адекватные есть в любом возрасте, как и дятлы, которых по факту оказалось больше. Кстати, а сколько военных голосовали за мразь квартальную, голосовали после того, как подонок открыто смеялся над военными со сцены.
показати весь коментар
13.07.2024 17:04 Відповісти
яка різниця що ти там вибирав??? результат який??? вчорашні студенти і школярі хіба виноваті??? кого саме зараз мобілізовують?? хто не виїздний??? хто заробляє собі на життя в самій корумпованій економіці, з самими багатими олігархами монополістами??
показати весь коментар
13.07.2024 18:03 Відповісти
За зєльцмана голосував? Ну, скажи, не стісняйся
показати весь коментар
14.07.2024 06:45 Відповісти
Чего истеришь? Или клава залипает на вопросительных знаках? Сам же предложил дохнуть пенсионерам, за то, что Коломойских во власть продвигают, хоть и через ручных шутов. И не " что я там выбирал", а я голосовал за свое будущее и будущее своей страны, а молодежь с недоразвитыми мозгами привела к власти мразь квартальную, и теперь истерика - как же так, невыездной, караул, защищать страну нужно! Наголосовали, дегенераты, а теперь мужики за сорок идут на смерть, а их туда посылает тварь гундосая, без нормального вооружения и боеприпасов, сама бегавшая от повесток. Откройте границы, я убегу, а вы мой выбор защищайте! И нехер прыгать мне в глаза, за выбор недоразвитых моя семья заплатила слишком высокую цену, и я имею право на свое мнение.
показати весь коментар
14.07.2024 07:26 Відповісти
тормоз ГОЛОСУВАВ, ахах, і треба дожити до самої пенсії і тоді зрозуміти - що на тебе насрали, і **** ти істериш - в тебе були можливості, приватизація - хапнув завод? просрав? а розпаювання землі тоже просрав? і курс в твоїй молодості був по 2 грн. - накупив?? так хто ви виноватий?
показати весь коментар
14.07.2024 08:57 Відповісти
Когда говоришь о других,ты в первую очередь говоришь о себе.С начала трудовой деятельности (1965) осознал что живу в психбольницы среди шизофренников.А после окончания института моих коллег надо было вытаскивать из жопы и всю ответственность брать на себя.С тех пор для меня нет власти, вплоть до президента,хотя осознаю,что мы все зависим от власти.И в результате6 стал востребован при любой власти,с хорошей прессой как работник, что на родине,что за рубежом и побывал по работе более десятка стран.И ко мне всегда относились с уважением в любых слоях общества.Вам наверное,не возможно понять из-за того, что вы в то время не жили,а живёте пересказами других.Распался союз по объективным причинам-не выдержал экономической конкуренции с Западром.Строй и правила в обществе организавала власть комуняк и наследие империи в скрытой форме рашизма.И они приуспели в одном,создав популяцию *советский народ* с элементом рашизма но с совковом идеологическим подтекстом. Поэтому пенсионеры,которые идут по жизни с не повёрну той головой назад за зе и слуг никогда на смогут проголосовать.Это для тех кто хочет вернуть прошлое в виде союза.И как раз Зеленский отображения глубокого совка,которые в вашем видение пропрали *заводы и параходы*.
показати весь коментар
14.07.2024 12:35 Відповісти
***** мені твої історі??? піди поплачся якомусь бомжу з русською водкою
показати весь коментар
15.07.2024 10:54 Відповісти
Опять куча вопросительных знаков. Ты что, и вправду считаешь, что чем больше их наставишь, тем убедительнее будет твой скулеж уклониста? Мои истории для того, чтобы люди адекватные, не такие как ты, прочитали и знали, что мудаки и нормальные бывают разных возрастов, и это ответ на твой высер про пенсионеров, которые должны дохнуть. А то, что ты ссышся от ТЦК, ничего в этом удивительного и позорного нет, можно пересидеть под юбкой, или даже поржать над повесткой, а потом и в президенты податься. Так что дерзай.
показати весь коментар
15.07.2024 19:07 Відповісти
Ты, кого, чмошник, тормозом называешь? Ты, быдло, которое обращается к незнакомому человеку на "ты", присваиваешь себе право судить о том, в чем ни капли не понимаешь. Я не истерю, это вы, хитрожопые дегенераты, решили, что шут обдолбанный заглянет ***** в очко, отдаст половину страны, или сколько там еще, и все утрясется, и вы дальше будете спокойно жить. А не учли того, что хрипатое существо из-под забора не сможет даже страну сдать так, как вам хочется. Вот и заныли, что вас в бусики заталкивают. А кого отправлять на фронт? Посетителей ночных клубов или фитнес-залов? Так они себе белый билет купили, купи и ты, а сопли не размазывай.
показати весь коментар
14.07.2024 13:26 Відповісти
якщо ти не тормоз то в чому проблеми, **** стогнеш, **** ти ще мову не вивчив
показати весь коментар
15.07.2024 10:51 Відповісти
А где ты стон увидел или услышал? Или плющит после дозы, как найвэлычнишого, мерещится херня всякая?
показати весь коментар
15.07.2024 19:09 Відповісти
Как раз и имеет большое значение кого выбирали.С войной к нам пришла безусловно рф в 2014,а вот дверь для полномасштабного вторжения ей открыл Зеленский.А по голосованию наш народ,(более 90%) отдаёт свой голос за портрет,икону,кумира,миссию и т,п, не зависимо от возраста.Никогда не пожалел за свои поступки при голосовании.А мне уже скоро 80.Начиная с дня Независимости всегда голосовал за себя,свою семью,за Украину.Никогда не поднимется рука отдавать свой голос в пользу - комуняк,популистов,приспособленцев,регионалов и тем более за слуг.И как показывают факты,что эта самая худшая власть за всю историю с момента независимости(1991).При сравнении надо учитывать в какое время были предыдущие.Первые годы правления Зеленского с 2019 по май 2022 ни какой критики даже не поддаётся.В это время она была сопоставима,когда янык подписал харьковские соглашения в 2010,став заложником рф по 2013.А это предательство интересам Украины и моей семьи.Вы столкнулись с фактом мобилизации как она происходит.Но у любого факта всегда есть причинно-следственные связи.Поэтому советую надо научиться не обманывать самого себя,быть ответственным за свои поступки и уметь отличать одно от другого.Тогда Вы обретёти чувство настоящей свободы..Но приобретенное рабство,приспособленчество,хамство невежество от комуняк ещё никуда не делось.А выборы Зеленского - они показуют на срез нашего общества.Но животные,не человеческие действия росиян,поменяли поступки нашего Президента и некоторых граждан.
показати весь коментар
14.07.2024 12:04 Відповісти
до клоуна хіба ми були не на останньому місці в Європі по розвитку, по корупції, по свободі слова, по злочинності...??
показати весь коментар
15.07.2024 10:53 Відповісти
тобио, з ваших слів , у чсстагнації економіки вині війсбкові . а не ***** та зеопа, яка краде на всьому, до чого дорвалася ?
показати весь коментар
13.07.2024 15:20 Відповісти
Да вы шо!?Ну і як таке може бути?Всі так вражені і цього не чекали...Ніхто не чекав..Ну, зовсім не чекав..Всі так здивовані.... Тю...тю...тю...Ай...яй...яй!
показати весь коментар
12.07.2024 20:37 Відповісти
Ахметов Пінчук і інші клоуни активно пилососят валюту на вивід, поки НБУ не прикрив лавочку
показати весь коментар
12.07.2024 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA традиційно нагадую
показати весь коментар
13.07.2024 03:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1mej-nxjkls Він вже відповів виборцям і тим хто за нього не голосував.
показати весь коментар
13.07.2024 09:42 Відповісти
прикацплені виборці у залі думали , що то були **********, а виявилось - його предвиборча програма.
показати весь коментар
13.07.2024 10:44 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 12:32 Відповісти
Это только начало. Как только ТЦК начнут клепать повестки
каждый день и потом выписывать штрафы - курсы доллара и евро улетят в космос, а люди перестанут пользоваться банковскими услугами.
показати весь коментар
13.07.2024 06:18 Відповісти
Сонцесяйному та його Пророку Єрмаку курс гривні до сRаки ... вони готуються зі своєю свитою до візиту до Британії та Ірландії.
Може там свою нерухомість перевірять та поповнять ще.

А ви, пересічні, збирайте на дрони та робіть донати на ЗСУ, доки ми, ваші "слуги", влаштовуємо своє майбутнє життя в гарних європейських країнах після руйнування Путлом залишків України.
показати весь коментар
13.07.2024 09:37 Відповісти
За будь-якого курсу долара комуналка середньої квартири не перевищувала 100 баксів але за найвищого курсу 41 Зелупі так вдалося встановити рекорди
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти

