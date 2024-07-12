Гривня вперше впала нижче позначки 41 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Курс гривні втретє за тиждень оновив історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 липня, на рівні 41,0434 грн/$. Це новий історичний мінімум, попредній було зафіксовано напередодні – 40,8823 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 30 копійок – до 44,6860 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 44,3818 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.