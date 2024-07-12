Зловживання верифікованими акаунтами: Єврокомісія висунула звинувачення проти соцмережі Ілона Маска

Європейська Комісія поінформувала соцмережу Х (колишній Twitter), що, за попередніми висновками, компанія порушує Акт про цифрові послуги (DSA) у сферах, пов'язаних із прозорістю реклами, доступу до даних для дослідників та оманливого дизайну.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії, передає Укрінформ.

Зазначається, що на основі поглибленої оцінки, яка включала, зокрема, аналіз внутрішньої документації компанії, інтерв'ю з експертами, а також співпрацю з національними координаторами цифрових послуг, ЄК оприлюднила попередні висновки про невідповідність за трьома пунктами.

"По-перше, X розробляє та експлуатує свій інтерфейс для "верифікованих акаунтів" із "синьою галочкою" у спосіб, що не відповідає галузевій практиці та вводить в оману користувачів. Оскільки будь-хто може підписатися на отримання такого "перевіреного" статусу, це негативно впливає на здатність користувачів приймати вільні та усвідомлені рішення щодо автентичності акаунтів і контенту, з яким вони взаємодіють. Існують докази того, що зловмисники зловживають статусом "верифікованого акаунту" для обману користувачів", – сказано в попередніх висновках.

Також наголошується, що платформа X не дотримується вимог прозорості щодо реклами, оскільки не забезпечує пошук та надійний репозиторій реклами. Це своєю чергою не дозволяє здійснювати необхідний контроль і досліджувати ризики, що виникають, пов'язані з поширенням реклами в інтернеті.

Крім того, соцмережа Х не надає дослідникам доступ до своїх публічних даних відповідно до умов, представлених у DSA. Зокрема, платформа забороняє дослідникам самостійно отримувати доступ до своїх публічних даних.

ЄС інформує Х про свою попередню оцінку, що платформа порушила так званий Акт про цифрові послуги.

Компанія в свою чергу має можливість реалізувати своє право на захист, вивчивши попередні висновки Єврокомісії та надавши письмову відповідь. Паралельно будуть проводитися консультації з Європейською радою з питань цифрових послуг.

Якщо попередні висновки Єврокомісії будуть остаточно підтверджені, ЄК ухвалить рішення про невідповідність, в якому буде зазначено, що Х порушує статті 25, 39 та 40(12) DSA.

На наступних етапах можливе запровадження тимчасових заходів та штрафів. Порушення закону загрожує штрафом у розмірі 6% від доходу.

Законодавство Євросоюзу

Минулого року в ЄС набув чинності Акт про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність на території Європейського Союзу "дуже великих інтернет-платформ", зокрема, зобов'язує їх виконувати заходи із боротьби з дезінформацією та інформаційними маніпуляціями, виявляти та вилучати протиправний контент, пов'язаний із поширенням шкідливої або хибної інформації, мови ненависті або інших даних, що можуть мати негативний вплив на дотримання базових прав та свобод людини.