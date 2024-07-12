БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Слуга народу" Трубіцин торгував посадами у Києві: НАБУ повідомило йому про підозру, але депутат вже втік за кордон

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заочно повідомило про нову підозру депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину.

Його звинувачують в вимаганні хабаря за призначення заступника директора комунального підприємства "Житній ринок", пише видання "Слово і діло".

За даними слідства, на початку 2021 року депутат Київради Трубіцин за пособництва свого помічника Артема Білинського та наближеної особи Іллі Ліфа висловив прохання громадянину України надати неправомірну вигоду у сумі $30 тис. За ці гроші політик мав вчинити дії щодо призначення конкретної особи на посаду заступника директора КП "Житній ринок", а у подальшому на посаду директора.

Зокрема, в розмовах між ними неодноразово стверджувалося, що КП "Житній ринок" віддають у сферу впливу Трубіцина і тому він призначатиме керівництво вказаного підприємства.

Сам депутат стверджував, що саме він розподіляє функціональні обов'язки між заступниками директора КП "Житній ринок" через директора Ігоря Цеханського. За словами Трубіцина, Цеханський є номінальним керівником підприємства, а тому після призначення обговорюваного заступника директора він отримає статус тимчасового виконувача обов'язків очільника КП "Житній ринок", а після цього його призначать повноправним керівником.

У розмовах з іншими фігурантами справи депутат також стверджував, що в Офісі президента є відповідний куратор, який допомагає вирішувати проблемні питання, пов'язані з його діяльністю в Київраді. Надалі Трубіцин навіть провів співбесіду з кандидатом на посаду заступника директора КП "Житній ринок" і погодив її.

Депутат в завуальованій формі повідомив, що для початку бажаною сумою неправомірної вигоди є $30 тисяч, а надалі потрібно буде взаємодіяти з урахуванням розвитку ситуації.

Як повідомлялося, Трубіцин втік з України через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим. Виїхати за кордон депутату допоміг дозвіл голови Держприкордонної служби Сергія Дейнеки, виданий на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Лише після цього фракція "Слуги народу" у Київраді виключила його зі свого складу. 5 червня ВАКС оголосив Трубіцина у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.

Топ коментарі
+16
Почему граница открыта только для Слуг народа?
12.07.2024 19:09
12.07.2024 19:09 Відповісти
+13
Що заважає подати в розшук за кордоном?
12.07.2024 19:12
12.07.2024 19:12 Відповісти
+10
Ніколи такого не було, і ось знов
12.07.2024 19:02
12.07.2024 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи такого не було, і ось знов
12.07.2024 19:02
12.07.2024 19:02 Відповісти
Почему граница открыта только для Слуг народа?
12.07.2024 19:09
12.07.2024 19:09 Відповісти
Що заважає подати в розшук за кордоном?
12.07.2024 19:12
12.07.2024 19:12 Відповісти
Занесений конверт, чи краще сказати коробку з паперу де франклінів наклали
12.07.2024 20:32
12.07.2024 20:32 Відповісти
Неначасі
12.07.2024 22:43
12.07.2024 22:43 Відповісти
ЖІВОТВОРЯЩИЙ ОБЕРІГАЮЧИЙ НІМБ НА СЛУГАМИ НАРОДУ!!!!!!!!!!!!!!! НІЯКІ ПОКАРАННЯ НЕ БЕРУТЬ ЦИХ "ГОРЦІВ"".... ВЗАГАЛІ ОДНІ БАНДЮКИ
12.07.2024 19:21
12.07.2024 19:21 Відповісти
От взяв і втік... Через Тису, напевно, переплив...
12.07.2024 19:23
12.07.2024 19:23 Відповісти
А як же не втікти - Слуга!
Фігаро здесь , фігаро там.
12.07.2024 19:23
12.07.2024 19:23 Відповісти
І ось ці єрмаки-трубіцини бажають й далі керувати тактикою війни проти РФ?

І командувати мною, коли мені віддавати життя за їх наказом?!
12.07.2024 19:30
12.07.2024 19:30 Відповісти
Від такого корита відривають лише із зубами. А на Ва їм плювати, як і на Україну.
14.07.2024 07:27
14.07.2024 07:27 Відповісти
Труба народу Слугіцин...
12.07.2024 19:33
12.07.2024 19:33 Відповісти
ЛСЬ ЩО ЗНАЧИТЬ ЖІВОТВОРЯЩИЙ СЛУГА НАРОДУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НІЯКИЙ КАРНИЙ КОДЕКС НЕ ДІЄ НА ЗЛОЧИНЦІВ З СЛУГИ НАРОДУ
12.07.2024 19:39
12.07.2024 19:39 Відповісти
ОСЬ чи ЛОСЬ ?
12.07.2024 20:26
12.07.2024 20:26 Відповісти
(НАБУ) знало, що Трубіцин торгував посадами ,а саме тому відпустило його ,щоб заочно оголосити підозру
12.07.2024 19:46
12.07.2024 19:46 Відповісти
Бабло на откат побеждает зло и мат...
12.07.2024 20:02
12.07.2024 20:02 Відповісти
А какая была интрииигаа!! Схватят не схватят, догонят не догонят..
Джеймс бинд и Джекки Чан отдыхают на одной лавке с трубкой бамбука...
12.07.2024 20:01
12.07.2024 20:01 Відповісти
Деж та стежка - можна було підсказати сталкерам шо рятують життя ухилянтам.
12.07.2024 20:33
12.07.2024 20:33 Відповісти
зе-команда
12.07.2024 20:49
12.07.2024 20:49 Відповісти
Трубіцин постоянний представітєль ларьочной дипломатії в Києві.
12.07.2024 20:51
12.07.2024 20:51 Відповісти
Про те що втік за кордон можна було й не писати - схемка оголошення підозр слугам зеленсько і так всім відома!
12.07.2024 21:12
12.07.2024 21:12 Відповісти
класика жанру і в тому, що 'торгував', і в тому, що втік
12.07.2024 21:40
12.07.2024 21:40 Відповісти
Знову слуги народні. Гірше не буде
12.07.2024 22:00
12.07.2024 22:00 Відповісти
Буданов, Дейнека, Єрмак....знову ці прізвища.....
В інтерполу слабо подати?
Бо як зловлять, ця свята трійця ризикує цікавими історіями що вплинуть.
12.07.2024 22:18
12.07.2024 22:18 Відповісти
Прикордонник мабуть весь 13 вагон пропустив по чужим паспортам?
12.07.2024 22:48
12.07.2024 22:48 Відповісти
Але ж арбузні сезонні МАФи у Києві залишилися!!!!! Не того ущяли? Чи не той рвшає
12.07.2024 23:52
12.07.2024 23:52 Відповісти
.... ще один патужний рішала, але якесь диво сталося, знову успішно драпанув.
12.07.2024 23:19
12.07.2024 23:19 Відповісти
пенсія депутатьська капать буде потрішечки, не пропаде на чужбінах
12.07.2024 23:32
12.07.2024 23:32 Відповісти
Та да, жербакуватиме потроху...
12.07.2024 23:53
12.07.2024 23:53 Відповісти
Тому працівникам набу платять пару лямів зарплати,вони так усердно "працюють"
13.07.2024 07:45
13.07.2024 07:45 Відповісти

