"Слуга народу" Трубіцин торгував посадами у Києві: НАБУ повідомило йому про підозру, але депутат вже втік за кордон

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заочно повідомило про нову підозру депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину.

Його звинувачують в вимаганні хабаря за призначення заступника директора комунального підприємства "Житній ринок", пише видання "Слово і діло".

За даними слідства, на початку 2021 року депутат Київради Трубіцин за пособництва свого помічника Артема Білинського та наближеної особи Іллі Ліфа висловив прохання громадянину України надати неправомірну вигоду у сумі $30 тис. За ці гроші політик мав вчинити дії щодо призначення конкретної особи на посаду заступника директора КП "Житній ринок", а у подальшому на посаду директора.

Зокрема, в розмовах між ними неодноразово стверджувалося, що КП "Житній ринок" віддають у сферу впливу Трубіцина і тому він призначатиме керівництво вказаного підприємства.

Сам депутат стверджував, що саме він розподіляє функціональні обов'язки між заступниками директора КП "Житній ринок" через директора Ігоря Цеханського. За словами Трубіцина, Цеханський є номінальним керівником підприємства, а тому після призначення обговорюваного заступника директора він отримає статус тимчасового виконувача обов'язків очільника КП "Житній ринок", а після цього його призначать повноправним керівником.

У розмовах з іншими фігурантами справи депутат також стверджував, що в Офісі президента є відповідний куратор, який допомагає вирішувати проблемні питання, пов'язані з його діяльністю в Київраді. Надалі Трубіцин навіть провів співбесіду з кандидатом на посаду заступника директора КП "Житній ринок" і погодив її.

Депутат в завуальованій формі повідомив, що для початку бажаною сумою неправомірної вигоди є $30 тисяч, а надалі потрібно буде взаємодіяти з урахуванням розвитку ситуації.

Як повідомлялося, Трубіцин втік з України через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим. Виїхати за кордон депутату допоміг дозвіл голови Держприкордонної служби Сергія Дейнеки, виданий на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Лише після цього фракція "Слуги народу" у Київраді виключила його зі свого складу. 5 червня ВАКС оголосив Трубіцина у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.