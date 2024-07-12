Росії бракує грошей на війну: Путін підписав закон про найбільше з початку століття підвищення податків

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Зокрема, закон передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищення податку на прибуток для бізнесу з 20% до 25%, пише російське видання "Коммерсант".

Це підвищення податків стане найбільшим у XXI столітті, з 2001 року в Росії діяла плоска шкала ПДФО на рівні 13%, її запровадження Путін довгий час називав одним із ключових досягнень свого уряду, повідомляла російська служба Радіо Свобода.

Підписаний Путіним закон передбачає, що базова ставка ПДФО на рівні 13% збережеться для росіян з річними доходами до 2,4 мільйона рублів. Для доходів до 5 млн рублів вона зросте до 15%, для росіян з доходами 5-20 млн рублів на рік – до 18%, від 20 млн до 50 млн рублів – до 20%, а доходи вищі за 50 млн рублів оподатковуватимуть за ставкою 22%.

Водночас податок на прибуток підприємств зросте з 20% до 25%. Пільги зі сплати цього податку зможуть отримати газовидобувні підприємства, а ІТ-компанії платитимуть лише 5% податку на прибуток до 2030 року.

Крім того, внесено зміни до оподаткування малого бізнесу на спрощеній системі, оподаткування контрольованих іноземних компаній та пасивного доходу.

За оцінками російського Мінфіну, завдяки підвищенню податків до федерального бюджету РФ у найближчі шість років додатково вдасться зібрати 16,8 трильйона рублів – суму, що на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів), зауважує The Moscow Times.

У тому числі понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років до російської скарбниці додатково заплатить бізнес.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

