"Укртрансбезпека" за пів року наклала штрафів за порушення на дорогах на 283 мільйона

"Укртрансбезпека" за перше півріччя 2024 рок оштрафувала автоперевізників на 283,4 млн грн за порушення законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Так, за шість місяців 2024 року інспектори "Укртрансбезпеки" виявили понад 31 тис. порушень закону "Про автомобільний транспорт".

Було винесено 22 622 постанови про порушення на вантажному транспорті, таким чином до державного бюджету України надійшло 174,05 млн грн.

4605 постанов було винесено про порушення на пасажирському транспорті. Від цього бюджет отримав 27,45 млн грн.

4163 постанов було винесено за допомогою WIM-систем. Відтак, до бюджету надійшло 81,92 млн грн.

Також із початку року інспектори "Укртрансбезпеки" супроводжували до пунктів вантажного контролю 322 вантажівки та склали 307 актів про їхнє блокування.