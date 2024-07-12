Кабмін спрямував додаткові 6,8 мільярда на програму "єВідновлення"

Кабінет Міністрів України під час виїзного засідання в Харківській області ухвалив рішення про спрямування додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму", – сказав Шмигаль.

Ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів для 3 тис. громадян. Шмигаль подякував Банку розвитку Ради Європи за підтримку та фінансування цього компоненту.

Шмигаль нагадав, що уряд завдяки програмі "єВідновлення" допоміг відновити житло для майже 20 тис. родин Харківської області.

"єВідновлення – одна з найбільш успішних програм відбудови, і важливо, що жителі Харківщини активно та успішно нею користуються", – зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, Кабмін також розблокував доступ до програми "єВідновлення" для власників зруйнованого житла на території бойових дій.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше обіцяла, що Кабмін ухвалить постанову, яка дозволить вносити до реєстру пошкодженого внаслідок російської агресії житла не лише нерухомість у зоні бойових дій, а й на окупованих територіях.

Від листопада 2023 року по лютий 2024 року тривав експериментальний проєкт із обстеження знищеного майна в окупованому Мелітополі із застосуванням дистанційного зондування Землі. За три місяці у Реєстр пошкодженого майна з Мелітопольської громади внесли 279 об'єктів, розповідала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Також комісії вивчали фотоматеріали пошкоджень, які громадяни подавали через "Дію". На основі цих повідомлень продовжує формуватися Реєстр знищеного і пошкодженого майна. Після внесення об'єктів до цього реєстру громадяни можуть подати заяву на виплату компенсації.

Як отримати компенсацію за знищене житло

1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла, яке не можна відновити. Алгоритм отримання компенсації за зруйноване житло наступний: