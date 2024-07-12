Нідерланди оштрафували компанію за допомогу в будівництві Кримського мосту

У Нідерландах на майже 1,8 млн євро оштрафували компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, що брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту.

Прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій, передає Укрінформ.

"Dieseko Group BV виплатила державі загальну суму 1,78 млн євро в межах позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу в розмірі 180 тис. євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди в розмірі 1,6 млн євро", – заявили в прокуратурі.

За даними розслідування, у період з 2015 по 2016 компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту. Крім того, Dieseko Group відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Наголошується, що це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти Росії в червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

У прокуратурі додали, що з виплатою штрафу справу закрито. Компанія визнала провину та обіцяла не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

У березні 2023 року німецький суд оштрафував компанію на 1,3 млн євро за порушення санкцій проти РФ. Вона також допомагала будувати Кримський міст.