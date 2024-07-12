Велика Британія побудує першу в Європі водневу ТЕЦ на території нафтопереробного заводу

Компанія Essar Energy Transition – оператор нафтопереробного заводу Stanlow на північному заході Англії – планує побудувати на його території першу в Європі електростанцію, що зможе працювати на водні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Проєктна потужність майбутньої ТЕЦ становить 125 МВт електроенергії та 6 тис. тонн на добу пари для опалення.

Новий енергооб'єкт планують побудувати у 2027 році, він замінить нинішні котельні Stanlow потужністю 50 МВт, які виробляють електроенергію для потреб НПЗ.

Крім того, ТЕЦ на водні дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 740 тис. тонн на рік.

Остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту буде ухвалене до кінця 2024 року.

Як зазначається, майбутня EET Hydrogen Power – це ключовий інфраструктурний проєкт в межах декарбонізації промислового кластера Hynet, де знаходиться НПЗ Stanlow. Будівництво нової електростанції також є невіддільною частиною процесу декарбонізації самого НПЗ, який хоче скоротити викиди вуглекислого газу на 95% до 2030 року та стати найменш вуглецевим НПЗ у світі.

Видання Bloomberg вказує, що джерелом водню для ТЕЦ має стати інше майбутнє підприємство EET Hydrogen. Завод виготовлятиме так званий блакитний водень (з газу, який декарбонізується за допомогою технологій вловлювання та зберігання вуглецю).

Його збираються запустити в експлуатацію у 2028-2029 роках.

Електростанція EET Hydrogen Power працюватиме на іншому паливі, поки на майданчику не запрацює установка з виробництва водню.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Бельгія розпочала перший у світі експеримент зі зберігання водню під землею.