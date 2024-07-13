У місті поблизу Києва запровадили графіки обмеження водопостачання. Причина – відключення світла
В Ірпені, що на Київщині, через довгострокові відключення світла і надмірний полив сталося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Для стабілізації ситуації в місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у Telegram.
За його словами, на балансі "Ірпіньводоканалу" перебуває сотні об’єктів.
"Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для наших ресурсів", – пояснив мер Ірпеня.
Маркушин додає, що проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що Київ удвічі зменшив подачу води до Ірпеня.
Він наголошує, що міські комунальні служби працюють в екстреному режимі весь тиждень.
"Перепідключаємо живлення, об’єднуємо подачу електроенергії до кількох свердловин одночасно. Але для повного повернення тиску потрібна робота одночасно усіх свердловин та додаткові кошти на паливо для генераторів – виділення цих коштів передбачено вже на наступній сесії", – зазначив міський голова.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль