В "Укргідроенерго" запевнили, що ГЕС працюють у штатному режимі попри аномальну спеку

Попри спеку станції "Укргідроенерго" працюють у штатному режимі та продовжують забезпечувати енергосистему України балансуючими потужностями.

Про це йдеться в повідомленні "Укргідроенерго".

"Попри підвищену температуру води в Дніпрі станції "Укргідроенерго" працюють у штатному режимі та продовжують забезпечувати енергосистему України балансуючими потужностями. Це не найважче випробування – ми впораємося і з цим викликом", – сказав генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Як повідомляється, нині на ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" організовано роботу з метою максимального убезпечення співробітників та безпечної експлуатації обладнання.

Зокрема, на станціях проведені додаткові інструктажі, скориговані робочі графіки та організовано оптимальний режим роботи співробітників: робота у виробничих приміщеннях здійснюється за графіком з раціональною кількістю перерв, у машинних залах ведеться контроль над роботою системи кондиціонування, а також усі приміщення забезпечено необхідною кількістю питної води.

Аби зменшити вплив високої температури на працівників станцій, роботи на відкритих майданчиках скориговано та перенесено на менш спекотний час.

Напередодні, 15 липня, споживання електроенергії в Україні через спеку досягло максимуму. Обленерго застосовували графіки відключень світла протягом усієї доби.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.