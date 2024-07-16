Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році

Національний банк планує запровадити обов'язкове страхування застави за кредитом у 2025 році.

Про це повідомила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Нацбанк ще кілька років тому як виключно банківський регулятор планував запровадження вимог щодо обов'язкового страхування застави за кредитом.

Однак постало питання довіри до страховиків, адже на той час були відсутні прозорі показники рівня їхньої стійкості, а позичальники могли брати до уваги якість страховиків.

"Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", – сказала вона.

Як повідомлялося, Національний банк завершує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування. Спочатку вона буде сфокусована на страхуванні роздрібних продуктів для юросіб і фізосіб.