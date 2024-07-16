$170 тисяч за закриття справи: НАБУ викрило корупційну схему в Офісі генпрокурора (оновлено)

Правоохоронці викрили прокурорів Офісу Генерального прокурору на одержанні хабаря за закриття одного з кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

НАБУ не уточнює прізвища підозрюваного прокурора. За даними видання "Слово і діло", йдеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації. Зокрема, детективи НАБУ затримали одного з прокурорів – Олега Гунька.

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Генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив затримання прокурорів, назвавши їх дії неприпустимими.

"Впевнений, що кожен такий випадок є уроком усім, хто ще не зрозумів: такі дії є неприпустимими та не залишаться без реагування", – наголосив він.

Костін додав, що лише за 2024 рік за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.