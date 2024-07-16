БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 079 10

Вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: Аварійні відключення електроенергії діють у семи областях

електроенергія

Енергетики повідомляють про збільшення дефіциту електроенергії. Зранку діють аварійні відключення одразу у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Зазначається, що вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Унаслідок цього протягом усієї доби 16 липня діють чотири черги графіків відключень. Напередодні "Укренерго" анонсувало, що такий обсяг обмежень діятиме з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
угу віримо аж 3 рази
показати весь коментар
16.07.2024 12:19 Відповісти
+7
Тварі , вони готують людей до зростання ціни на електрику . Що лохи , " паржалі " , " Гірше не буде " ?
показати весь коментар
16.07.2024 12:25 Відповісти
+4
Тарифи вдвічі, в чиї кармани йдуть ті гроші рижого татарина чи зеленого поца ?
показати весь коментар
16.07.2024 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угу віримо аж 3 рази
показати весь коментар
16.07.2024 12:19 Відповісти
В Дніпропетровській світло наявне 4 години на добу.
показати весь коментар
16.07.2024 12:24 Відповісти
зато потужно в спеку
показати весь коментар
16.07.2024 12:29 Відповісти
Тварі , вони готують людей до зростання ціни на електрику . Що лохи , " паржалі " , " Гірше не буде " ?
показати весь коментар
16.07.2024 12:25 Відповісти
Готовят Украину к сдаче, когда изнеможденный отсутствием электро энергии нарид скажет да **..сь оно конем, давайте договариваться по середине. Нас дурят и считают за д**илов, энергия в стране есть. а это все ЛПП...
показати весь коментар
16.07.2024 13:10 Відповісти
Тарифи вдвічі, в чиї кармани йдуть ті гроші рижого татарина чи зеленого поца ?
показати весь коментар
16.07.2024 13:38 Відповісти
Один кондиционер потребляет э/энергии, как пять квартир без него!
Вот и вся проблема....
показати весь коментар
16.07.2024 13:40 Відповісти
наверное вы шутите. Домашний кондёр потребляет меньше киловатта - не мало конечно, но и не много.
показати весь коментар
16.07.2024 15:48 Відповісти
Оно не шутит.Оно так думает.Современный инверторный кондиционер после набора параметров жрёт совсем мало.Но когда реальность нам мешала?
показати весь коментар
16.07.2024 15:57 Відповісти
Предлагаешь сдохнуть от жары во имя рыжего татарина?
показати весь коментар
16.07.2024 18:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 