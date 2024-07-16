Вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: Аварійні відключення електроенергії діють у семи областях

Енергетики повідомляють про збільшення дефіциту електроенергії. Зранку діють аварійні відключення одразу у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Зазначається, що вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Унаслідок цього протягом усієї доби 16 липня діють чотири черги графіків відключень. Напередодні "Укренерго" анонсувало, що такий обсяг обмежень діятиме з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.