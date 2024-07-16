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На Рівненщині горів дизель-поїзд, знищено вагон. ФОТОрепортаж

На Рівненщині горів дизель-поїзд

У місті Здолбунів Рівненської області рятувальники ліквідували загоряння неексплуатуючого моторного вагона дизель-поїзда.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 03:39 16 липня.

"Прибувши на місце виклику бійці ДСНС встановили, що горить неексплуатуючий моторний вагон дизель-поїзда та є загроза перекидання вогню на інші вагони. На ліквідацію пожежі вогнеборці відразу ж подали вогнегасні речовини", – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині горів дизель-поїзд

На Рівненщині горів дизель-поїзд

Зазначається, що внаслідок пожежі вагон був знищений, утім вдалося врятувати ще два вагони від вогню. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

На Рівненщині горів дизель-поїзд

Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.

До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС, пожежний потяг Львівської залізниці та чотирнадцять вогнеборців.

Автор: 

потяг (1310) ДСНС (157) Рівненська область (177)


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