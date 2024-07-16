На Рівненщині горів дизель-поїзд, знищено вагон. ФОТОрепортаж

У місті Здолбунів Рівненської області рятувальники ліквідували загоряння неексплуатуючого моторного вагона дизель-поїзда.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 03:39 16 липня.

"Прибувши на місце виклику бійці ДСНС встановили, що горить неексплуатуючий моторний вагон дизель-поїзда та є загроза перекидання вогню на інші вагони. На ліквідацію пожежі вогнеборці відразу ж подали вогнегасні речовини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі вагон був знищений, утім вдалося врятувати ще два вагони від вогню. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.

До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС, пожежний потяг Львівської залізниці та чотирнадцять вогнеборців.