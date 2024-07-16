ОЕСР покриє внески України з власного бюджету і вибачить борг за попередні роки

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки.

Загалом йдеться про виділення майже 285 тис. євро на ці потреби з власного бюджету організації, повідомляє пресслужба Міністерства економіки..

Зокрема, цими грошима будуть сплачені внески України до Міжнародного транспортного форуму, Комітету сталі, Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, а також її партнерські внески за Комітет з питань конкуренції, Комітет публічного урядування, Комітет з питань МСП та підприємництва, Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування, Інвестиційний комітет на розширеній сесії та Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.

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Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко наголосила, що набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із пріоритетів для України.

"Із ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Кабмін затвердив план заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України, який складається із 129 пунктів.

Нагадаємо, у червні 2023 рок була запущена Програма ОЕСР для України, яка відкриває шлях до вступу в Організацію.