Після масштабних обшуків БЕБ на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії

Після масштабних обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії.

Про це керівник підрозділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ Віктор Лисенко повідомив під час круглого столу "Роль бізнес-асоціацій у боротьбі з тіньовою економікою" за участі правоохоронців та бізнес-асоціацій.

За його словами, у межах розслідування кримінальних проваджень було призначено ряд експертиз. Надалі Державна податкова служба провела фактичну перевірку та за її результатами анулювала одній з компаній-фігурантів ліцензію на виробництво тютюнових виробів, додав представник БЕБ.

Лисенко уточнив, що загалом до проведення обшуків у виробників нелегальних тютюнових виробів було залучено понад 100 співробітників Бюро, 10 криміналістів та 10 фахівців Державної податкової служби, а також Нацполіція та технічні спеціалісти.

За їх підсумами детективи БЕБ вилучили дві лінії для виробництва сигарет та 18 тонн тютюнової сировини на неліцензійному складі одного з виробників, одну лінію для переробки тютюнової сировини – на складі, який не зазначено виробником, понад 3 тис. електронних сигарет з переклеєними датами виготовлення, залишки пакувальної тари, близько 5 тонн тютюну, який зберігався на складі одного з виробників без відповідної ліцензії та зразки тютюнової продукції, щодо яких призначено порівняльні експертизи, тощо.

Лисенко додав, що наразі щодо вилучених під час обшуків зразків призначено понад 20 різних експертиз, слідчі дії тривають.

У БЕБ також зазначили, що матеріали стосовно ще одного виробника передані до Державної податкової служби для прийняття рішення щодо позбавлення його ліцензії.

Своєю чергою представники бізнес-асоціацій під час круглого столу відзначили, що ефективність роботи БЕБ останнім часом суттєво підвищилась, бізнес сподівається, що ця тенденція зберігатиметься і надалі.

Зокрема в асоціації "Укртютюн" зауважують, що за останні два роки правоохоронними та контролюючими органами виконано величезний обсяг роботи.

"Компанії-члени Асоціації сподіваються, що у майбутньому позитивна динаміка та темпи роботи Бюро економічної безпеки й інших органів у цьому напрямку збережуться", – зазначила під час зустрічі гендиректор Асоціації Наталія Фесюн.

Цю думку поділяють представники Американської торгової палати.

"Попри те, що минуло менше двох місяців від проведення перевірок, ми вже бачимо перші результати. Податкові надходження від тютюнових акцизів до бюджету зростають і це найголовніший ефект роботи правоохоронних органів", – розповів співголова комітету Американської торгової палати України Михайло Поляков.

Як повідомлялося, раніше в. о. директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун та президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов підписали меморандум про співпрацю для протидії економічним злочинам.

У ICC Ukraine зазначили, що завдяки ефективним заходам Бюро економічної безпеки за останні два роки тіньовий ринок сигарет скоротився на 7,7%, досягнувши рівня в 18%, що все одно залишається надто високим показником і потребує подальшої активної роботи й консолідації зусиль правоохоронців та громадського сектору.