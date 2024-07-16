Ціни на енергоносії, курс гривні та війна: Бізнес прогнозує сповільнення ділової активності

Бізнес очікує уповільнення ділової активності, водночас прогнозує поліпшення інфляційної та погіршення курсової динаміки.

Про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО), який наразі становить 99.5 % порівняно зі 103% у першому кварталі 2024 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Учасники опитування мали слабкі очікування щодо кількості працівників і майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств. Водночас респонденти продовжують очікувати збільшення майбутніх обсягів реалізації власної продукції, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча й нижчими темпами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воєнні дії та їх наслідки залишаються головним чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Водночас суттєво посилився вплив таких чинників, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання, брак кваліфікованих працівників.

Зокрема, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.61 грн/$1 (в попередньому кварталі – 40.44 грн/$1). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42.1 – 44.0 грн/$1, зросла за квартал з 24.2% до 35.3%.

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 0.3% (у І кварталі 2024 року – 8.5%). Зменшення спрогнозували підприємства більшості видів економічної діяльності, крім сільського господарства, переробної промисловості, енерго- та водопостачання.

Як наголошують у Нацбанку поліпшення інфляційних очікувань тривало сьомий квартал поспіль: у ІІ кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 9% порівняно з 11% у попередньому кварталі.

Частка опитаних, які очікували інфляцію не вище 10%, зросла за квартал з 48.4% до 62.8%.

Поточний фінансово-економічний стан підприємств погіршився: баланс відповідей становив "мінус" 4.3% порівняно з "мінус" 1.4% у І кварталі. Очікування респондентів щодо фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців послабилися: баланс відповідей – "мінус"0.2% (у І кварталі – 3.7%).

Погіршення очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, торгівлі та добувної промисловості. Водночас респонденти будівництва, сільського господарства та переробної промисловості надали оптимістичні прогнози.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни.