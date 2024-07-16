БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 015 6

Ціни на енергоносії, курс гривні та війна: Бізнес прогнозує сповільнення ділової активності

бізнес

Бізнес очікує уповільнення ділової активності, водночас прогнозує поліпшення інфляційної та погіршення курсової динаміки.

Про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО), який наразі становить 99.5 % порівняно зі 103% у першому кварталі 2024 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Учасники опитування мали слабкі очікування щодо кількості працівників і майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств. Водночас респонденти продовжують очікувати збільшення майбутніх обсягів реалізації власної продукції, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча й нижчими темпами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воєнні дії та їх наслідки залишаються головним чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Водночас суттєво посилився вплив таких чинників, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання, брак кваліфікованих працівників.

Зокрема, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.61 грн/$1 (в попередньому кварталі – 40.44 грн/$1). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42.1 – 44.0 грн/$1, зросла за квартал з 24.2% до 35.3%.

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 0.3% (у І кварталі 2024 року – 8.5%). Зменшення спрогнозували підприємства більшості видів економічної діяльності, крім сільського господарства, переробної промисловості, енерго- та водопостачання.

Як наголошують у Нацбанку поліпшення інфляційних очікувань тривало сьомий квартал поспіль: у ІІ кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 9% порівняно з 11% у попередньому кварталі.

Частка опитаних, які очікували інфляцію не вище 10%, зросла за квартал з 48.4% до 62.8%.

Поточний фінансово-економічний стан підприємств погіршився: баланс відповідей становив "мінус" 4.3% порівняно з "мінус" 1.4% у І кварталі. Очікування респондентів щодо фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців послабилися: баланс відповідей – "мінус"0.2% (у І кварталі – 3.7%).

Погіршення очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, торгівлі та добувної промисловості. Водночас респонденти будівництва, сільського господарства та переробної промисловості надали оптимістичні прогнози.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни.

Автор: 

бізнес (1220) інфляція (752) курс (1550) НБУ (9407)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А от лакей та блюдолиз донецького бандюгана ахметки ще ціну на електро підвищит і колапс забезпечен.
показати весь коментар
16.07.2024 15:00 Відповісти
сьогодні чув як зебіл вихвалався, що його уряд Шмигаля самий "довгий" за всю історію України. І все, більше жодних здобутків нема
показати весь коментар
16.07.2024 15:47 Відповісти
Зебанда,гетманцеви,єрмаки,татарови
та 5 "єфєктивних мєнєджерів : Бізнес прогнозує сповільнення ділової активності
показати весь коментар
16.07.2024 15:01 Відповісти
Ви зелені мудаки економіку завалили по повній.
показати весь коментар
16.07.2024 15:04 Відповісти
а вони знають що воно таке. проштовхнути рішення за пайку від Ахметки - це вони вміють, запускати дурепу Безумну тявкати на військових теж, грабувати населення вони перші. А ось зробити щось дійсно корисне - так ні
показати весь коментар
16.07.2024 15:50 Відповісти
не знаю як там великий бізнес, а то що дрібний та середній насилу ноги волочить че точно, все розумію.. війна...десь потрібно відмовити собі заради фронту, але якось все криво , стрьомно...у всіх сферах
показати весь коментар
16.07.2024 15:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 