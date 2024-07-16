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Новини
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Рада скасувала переведення годинників на "літній" час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки

часы,время.

Верховна Рада ухвалила закон "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "літній" час.

Відповідний законопроєкт №4201 у другому читанні підтримав 261 нардеп, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram. 

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – уточнив Железняк.

Законом встановлюється, що на всій території України діє київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час. Крім того, законом закріплюється, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання.

Автор: 

ВР (2910) час (32) закон (1494) парламент (1969) годинник (33)


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Топ коментарі
+7
Що не кажіть, а зимовий час влітку не дуже комфортний: о 3-й годині ранку вже світає, а о 8-й годині вечора - вже буде темно.
Літній час в Україні більш прийнятний і взимку, і влітку.
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16.07.2024 16:21 Відповісти
+5
Дегенерати!!!! Природній час це літній! Кацапи при мєдвєдєву вже цю шнягу вводили і через 4 роки відмінили. Наші ідіоти галопом ломанули по кацапських граблях
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16.07.2024 16:56 Відповісти
+4
Не совсем так, поясное, т.е. природное время для Украины - это как раз "зимнее", но "летнее" более удобное и рациональное, учитывая распорядок и стиль современной жизни.
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16.07.2024 17:10 Відповісти
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Що не кажіть, а зимовий час влітку не дуже комфортний: о 3-й годині ранку вже світає, а о 8-й годині вечора - вже буде темно.
Літній час в Україні більш прийнятний і взимку, і влітку.
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16.07.2024 16:21 Відповісти
Чим це вам заважає так ?
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16.07.2024 17:03 Відповісти
Ну не зручно людині спати коли посеред ночі вже світло. А від того, що ввечері раніше темніє виграють лише злочинці - енергетичні олігархи та бандити на вулиці.
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16.07.2024 17:17 Відповісти
Для "незручно" є штори , "вже світло" один місяць на рік , решту "вже темно" (( , злочинці грабують коли їм зручно , а не коли на літній чи зимовий час переходять , олігарху похрін коли вигравати , бо як показали роки життя в країні з переходом на літній час - ніякої економії не сталося , а от дискомфорт при переході , як не співали медики про його відсутність , все таки є.
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16.07.2024 17:57 Відповісти
"Для "незручно" є штори" - все пойняв, далі можна не продовжувати.
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16.07.2024 18:06 Відповісти
"пойняв" , то біжи купуй (( P.S. якщо хотів мене грамоти повчити , то почитай , телепню : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE , бо так бовдуром і помреш ))
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16.07.2024 18:21 Відповісти
Вова, ти баран, який не розуміє іронії або Митця не знає.
Я окрім української ще трьома мовами на рівні С1 володію. А словник свій показуй таким, зеленим недоумкам, як сам.
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16.07.2024 18:42 Відповісти
"Володільнику" , рідну вивчи , "пойняв " , телепню ?
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16.07.2024 18:44 Відповісти
А чого на літній і зимовий графіки не переходити? Нехай собі світає, коли хоче. Зимою починати роботу пізніше, влітку раніше. І все.
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16.07.2024 17:51 Відповісти
Перше
Тисячі раз тисячі простих громадян писали, що час потрібно встановити ЛІТНІЙ, бо коли вибирати між темрявою ранковою і темрявою вечірньою, то ранкова більш прийнятна - бандити ще сплять і попереду день, а от вечірня темрява це як спеціально для бандитів, люди з роботи, людей море, грабуй... а ще попереду ніч, кінці в ніч... На користь ранкової темряви є ще купа аргументів, навіть такі коли встає худоба і коли йдуть на роботу європейці (як і худоба, дуже рано) - так, можна зимовий час, але тоді роботи всі починати раніше - для чого такий дурдом? ввести літній і нормально все, як зараз

Друге
Влада вважає, що населення то є вівці дурні, а вони пастухи розумні - ніяких обговорень! з вівцями ніяких обговорень!

Третє
Цей законопроект яскраве свідчення, що влада повністю нікчемною стала, вже цілком дибільною в голові, зате хитрожопість виросла, в тому законі слова не тільки про національну безпеку України, а й про агресію росії, тобто, "патріотизм" має бути всюди! (цікаво, про відміну кирилиці і перехід на латинь скоро нашу "патріоти" заговорять...)
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16.07.2024 16:55 Відповісти
Не розпинайся так , що тобі до всього цього у США , однаково свою херню коли пишеш там трішки не київський час ))
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16.07.2024 17:11 Відповісти
Хернёй здесь ты и занимаешься.
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16.07.2024 17:54 Відповісти
Не виспався ? Біжи відпочивай доки на зимовий час не перейшли , бо буде тобі горе ((
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16.07.2024 17:58 Відповісти
Иди за кораблём,ЗЕлень тупорылая!
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16.07.2024 18:17 Відповісти
Я б може і пішов , так ти саме там смокчеш , видно сподобалося після того як на ньому посидів ))
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16.07.2024 18:23 Відповісти
Смоктала твоя мама и насмоктала тебя.
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16.07.2024 18:27 Відповісти
Усе не так ,спочатку смоктала та курва , що тебе під парканом видула , а вже потім тобі місце нагріла і привчила , тому не відволікайся , пацак , смокчи ))
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16.07.2024 18:49 Відповісти
Справа в графіках роботи. Можна ввести літній графік, а потім переходити на зимовий. Наприклад, якщо навчання десь починається з 8ї ранку, то зимою починати навчання з 9ї.
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16.07.2024 17:52 Відповісти
цілком розумно , крім того це кожна організація , заклад могли б зробити на власний розсуд . Коли аграрії поля обробляють , то вони на годинник не дивляться ))
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16.07.2024 18:01 Відповісти
Херня. Вставать зимой на час раньше когда холодно и темно ето пыткам или даже смерти подобно для многих людей. Нет ничего хуже для здоровья чем прервать сладкий утренний сон
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16.07.2024 18:13 Відповісти
Я вам ще раз нагадую умови задачі - зимою світловий період короткий, а люди повинні метушитися довший час, тобто деякий темний час буде в метушні, питання в тому, котру темряву вибрати для метушні (ранкову, чи вечірню).

Ви написали як дитина, велика і не дуже думаюча. Бо думати треба про основне. А основне для нас - проблема темряви. Тварини вибирають ранкову темряву, напевне, не просто так. Європейці встають на роботу (німці) у 4 годині ранку, напевне, не просто так. Я готова терпіти ранкову темряву для метушні, щоб у вечірній бути вже дома - бо ранком вовки людські сплять і взагалі коли щось станеться в ранковій темряві, то попереду день.

Основне - це кількість аварій, нещасних випадків, нападів, вбивств. Коли легше попасти в аварію - до роботи чи після роботи? Коли легше стати не туди - до роботи, чи після роботи? Коли більша ймовірність злочинів - коли всі бандити ще сплять, чи коли вони вже у повній силі? І коли легше справитися із нещастям - коли все відчинено, день, чи коли все зачинено, ніч?

Через великих дітей ми і страждаємо - що з часом, що з війною.. А владі все рівно, нещастя у них свої, не такі як у простолюдинів.
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16.07.2024 21:11 Відповісти
Дегенерати!!!! Природній час це літній! Кацапи при мєдвєдєву вже цю шнягу вводили і через 4 роки відмінили. Наші ідіоти галопом ломанули по кацапських граблях
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16.07.2024 16:56 Відповісти
Років тобі скільки , вундеркінд ? Ти хоч цікавився коли вперше відбулося переведення годинника і яким часом до того Україна користувалася ? (( І як же воно що століттями "дегенерати" українці жили за тим часом без проблем , а тут ти як Пилип з конопель із своїм гав ((
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16.07.2024 17:09 Відповісти
Скільки тобі років? Україна з 1918 року жила по декретному часу, введеному ще царьом на прізвисько Ленін. Це був час +3.
З 1981 року совєцький союз став переводити на літній час і обратно. Це вже був влітку +4. Світано влітку був в 5 утра, в 22.00 - темнішало.
А ви, зелені, зараз для Ахметова проштовхнули це +2.
Ідіоти.
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16.07.2024 17:18 Відповісти
Мені за 60 , а ти коли вилупився що світанок у 5 , а ніч о 22 для тебе проблемою стали ? Не розумію одного - у тебе проблема що так рано іще не прохмелівся , чи як напився то вже дороги не бачиш куди йти ? (( Раптом що , то зараз чи +2 , чи - 4 якось пох....... однаково вісім годин на добу є , а решту ні .
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16.07.2024 18:05 Відповісти
Дурень, світло в квартирі вмикати частіше будеш, а Ахметов бариши підраховувати.
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16.07.2024 18:15 Відповісти
Телепню малолітній , перечитай що я тобі раніше написав , а щодо частоти , то не плутай вимикач із онанізмом (( вимикач ти один раз вмикатимеш коли буде темно і чи це буде більше на одну годину ранком , чи на одну годину вечором , ролі не грає , бо залежить це від сонця на небі , а не від тебе , ахметова , чи переведення стрілок годинника . Подився у календар - там на кожну добу розписана тривалість дня , вона законами фізики встановлена , а не ВР .
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16.07.2024 18:29 Відповісти
Ти недоумок! На вік не вказуй, сморкаче, я старший за тебе, і, як з'ясовується, більше за тебе знаю. Піди погугли і взнай, за яким часом жила Україна за останні 100 з гаком років.
І не ********** інтереси Ахметова і зелених покидьків.
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16.07.2024 18:43 Відповісти
А , то ти пердун старий (( ..... тоді не дивно що мастурбуєш (( і як воно , хоч колись підіймається чи ото як тряпку жмакаєш , тому у голові тільки і сидить частіше ? ((
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16.07.2024 18:48 Відповісти
Ти хам і свиня. Один тут бігаєш поміж коментів і усім намагаєшся довести, що чорне - то біле.
Дебіл зелений. Скорочено - зебіл.
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16.07.2024 18:55 Відповісти
Не нервуйся , мастурбуй , дурнику пристаркуватий !
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16.07.2024 19:01 Відповісти
P.S. Телепню у маразмі ! Від фрази " дебіл зелений " скорочення буде " дебзе " , іще одне , старцю , термін "дебіл" застарілий , рівно як і ти , засмерділий , йому є ******** відповідник "олігофрен " ..... почитай свою медичну картку , там таке десь написано
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16.07.2024 19:08 Відповісти
Не совсем так, поясное, т.е. природное время для Украины - это как раз "зимнее", но "летнее" более удобное и рациональное, учитывая распорядок и стиль современной жизни.
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16.07.2024 17:10 Відповісти
Человечество научилось переводить часы, а рабочие графики сдвигать не научилось. Вот такой идиотизм проявляет человечество.
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16.07.2024 17:54 Відповісти
Да, это логично, но на данный момент куда менее осуществимо, особенно в глобальном масштабе, чем "поясное+1", которое более подходит абсолютному большинству граждан и Украины и ЕС.
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16.07.2024 18:10 Відповісти
весь идиотизм человечества состоит в том, что немногие горластые идиоты устраивают идиотизмы для многих нормальных людей - это интересная загадка этой Вселенной, пожалуй, под стать темной материи...
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16.07.2024 21:14 Відповісти
У кожного життя своє , не всі у столиці живуть і тому на роботу сходяться на 10 , а бухають до 2 -х наступної доби . Тому хто у полі працює зручно коли сонце о 4 сходить , а далекобійникові взагалі більше 8 годин рухатися тахограф не дозволяє , програміст працює за графіком головного офісу , а він може у США бути , Нова пошта взагалі цілодобово (( Не в усіх "жізнь соврємєнная " багато хто на неї грошей не має (( .
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16.07.2024 18:11 Відповісти
усе просто, зелено-синє шобло готує українчіків до "тайожнава саюза"!
яйцевдареному не вдалося а ці продавлять, бо 46% виборців (або як кажуть 73% від тих хто прийли) є лохи, якими прийшло керувати члєнограйне чмо...
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16.07.2024 17:36 Відповісти
Прикинь , ти сьогодні за мацковсім врємєнєм жівьош , то може година різниці таки щось дасть ? ((
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16.07.2024 18:13 Відповісти
зелено-сині придурі зробили як у кацапів! то ми вже до ЄС не рухаємось? ця сволота робить усе під копірку.
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16.07.2024 17:27 Відповісти
Цілковитий дебілізм даного закону... В людей ніхто не питав, хочуть вони в літку прокидатися о 3 годині ночі.. бо вже почався світанок, та вкрасти в них годну в вечері, яку можна було провести на вулиці після роботи... Це я зараз про Київ, а про східні регіони вже можна і не казати.. Зато тапер все як у кацапів і бульбашів, бо крім них наче ніхто в Єврозоні не додумався до такого.. Яка ця рада кончена...
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16.07.2024 18:02 Відповісти
Аж цікаво стало - невже після переведення стрілок у добі залишиться 23 години ? (( Ви влітку після трьох не спите ? (( То може це щось із нервовою стистемою , а не із світанком ? Я коли взимку о сьомій починає розвиднятися , сон у вас до десятої ? ((
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16.07.2024 18:17 Відповісти
Якщо ви не розумієте, що в вас цим законом крадуть годину часу кожного дня, кращої пори року - літа. А за все літо то майже тиждень.. То це питання про ваші розумові здібності.. Бо ніхто не буде переносити графіки роботи в залежності від пори року, тому якщо я міг в літку після роботи, вийти з дитиною погуляти на вулиці, то тепер ні, буде темно.. Чи може ви порадите мені вставити о 3й ночі і йти гуляти, поки є час перед роботою??? А про східні регіони України я в загалі мовчу, на них влада просто поклали величезний бол...
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17.07.2024 12:01 Відповісти
Судячи з вашого коментаря - з розумом у вас теж не склалося , тому 1:1 (( Якщо вам до 22 з дитиною не вистачає часу погуляти , то ви з нею або по проститутках ходите , або по ресторанах , тут вам не годинник винний , наведіть порядок у власному житті . Раз справа дійшла про схід ..... ви прихильник версії що бамбас всех карміл і паражняк нє гоніт чи що не так ? Є поняття сонячного часу , на дану мить Київ на 62 хв попереду нього , перехід на зимовий це знівелює до 2 хв , що у вас украли ніяк не можу зрозуміти , бо якщо мізки , то у вас їх і не було ))
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17.07.2024 12:30 Відповісти
Не вам вказувати як мені проводити свій вільний час, це по перше.. А по друге, якщо ви не змогли зрозуміти що у вас відібрали цілий тиждень літа, так то печаль...
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17.07.2024 16:26 Відповісти
Мені по барабану на ваш вільний час - по перше , по друге - у мене з математикою все ок , тому у мене нічого не украли , а восени іще одну годину повернуть .
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17.07.2024 22:25 Відповісти

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