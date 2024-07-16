Рада скасувала переведення годинників на "літній" час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
Верховна Рада ухвалила закон "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "літній" час.
Відповідний законопроєкт №4201 у другому читанні підтримав 261 нардеп, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – уточнив Железняк.
Законом встановлюється, що на всій території України діє київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час. Крім того, законом закріплюється, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.
Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.
"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у пояснювальній записці.
Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Літній час в Україні більш прийнятний і взимку, і влітку.
Я окрім української ще трьома мовами на рівні С1 володію. А словник свій показуй таким, зеленим недоумкам, як сам.
Тисячі раз тисячі простих громадян писали, що час потрібно встановити ЛІТНІЙ, бо коли вибирати між темрявою ранковою і темрявою вечірньою, то ранкова більш прийнятна - бандити ще сплять і попереду день, а от вечірня темрява це як спеціально для бандитів, люди з роботи, людей море, грабуй... а ще попереду ніч, кінці в ніч... На користь ранкової темряви є ще купа аргументів, навіть такі коли встає худоба і коли йдуть на роботу європейці (як і худоба, дуже рано) - так, можна зимовий час, але тоді роботи всі починати раніше - для чого такий дурдом? ввести літній і нормально все, як зараз
Друге
Влада вважає, що населення то є вівці дурні, а вони пастухи розумні - ніяких обговорень! з вівцями ніяких обговорень!
Третє
Цей законопроект яскраве свідчення, що влада повністю нікчемною стала, вже цілком дибільною в голові, зате хитрожопість виросла, в тому законі слова не тільки про національну безпеку України, а й про агресію росії, тобто, "патріотизм" має бути всюди! (цікаво, про відміну кирилиці і перехід на латинь скоро нашу "патріоти" заговорять...)
Ви написали як дитина, велика і не дуже думаюча. Бо думати треба про основне. А основне для нас - проблема темряви. Тварини вибирають ранкову темряву, напевне, не просто так. Європейці встають на роботу (німці) у 4 годині ранку, напевне, не просто так. Я готова терпіти ранкову темряву для метушні, щоб у вечірній бути вже дома - бо ранком вовки людські сплять і взагалі коли щось станеться в ранковій темряві, то попереду день.
Основне - це кількість аварій, нещасних випадків, нападів, вбивств. Коли легше попасти в аварію - до роботи чи після роботи? Коли легше стати не туди - до роботи, чи після роботи? Коли більша ймовірність злочинів - коли всі бандити ще сплять, чи коли вони вже у повній силі? І коли легше справитися із нещастям - коли все відчинено, день, чи коли все зачинено, ніч?
Через великих дітей ми і страждаємо - що з часом, що з війною.. А владі все рівно, нещастя у них свої, не такі як у простолюдинів.
З 1981 року совєцький союз став переводити на літній час і обратно. Це вже був влітку +4. Світано влітку був в 5 утра, в 22.00 - темнішало.
А ви, зелені, зараз для Ахметова проштовхнули це +2.
Ідіоти.
І не ********** інтереси Ахметова і зелених покидьків.
Дебіл зелений. Скорочено - зебіл.
яйцевдареному не вдалося а ці продавлять, бо 46% виборців (або як кажуть 73% від тих хто прийли) є лохи, якими прийшло керувати члєнограйне чмо...