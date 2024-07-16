Кількість реєстрацій нових ФОП у червні впала на 30%. ІНФОГРАФІКА

За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тис. ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це йдеться в матеріалі YouControl.

Де відкривали найбільше

Найбільше фізичних осіб зареєструвалося підприємцями в Києві – майже 20,5 тис., Дніпропетровській області – майже 14 тис., та Київській області – понад 11 тис.

Значний приріст кількості реєстрацій ФОПів спостерігався у Кіровоградській області – 25,7% порівняно з 2023 роком. Також значно збільшилася кількість нових фізичних осіб-підприємців у Запорізькій – 25,5%, Донецькій – 19,9%, та Чернігівській – 19,2% областях.

Найнижчий приріст реєстрацій ФОПів був у Луганській – 0,3%, Івано-Франківській – 2,4%, та Харківській – 2,8% областях.

Серед обласних центрів найбільше нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано у Харкові – 6,3 тис., Дніпрі – 5,9 тис. та Одесі – 5,2 тис. У Запоріжжі кількість реєстрацій ФОПів зросла майже на 36% у порівнянні з 2023 роком.

Водночас у червні 2024 року приріст реєстрації ФОПів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року був від'ємним – -30%.

Така ситуція спостерігалася в усіх регіонах України. Найбільше падіння спостерігалося у Харкові: -13,6% у травні та -38,9% у червні.

Гендерна структура

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% – зареєстрували чоловіки.

"Такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, раніше не спостерігалося, хоча YouControl більше ніж вісім років здійснює моніторинг гендерної структури новостворених ФОП. Тому можна припустити деяке посилення впливу мобілізаційних процесів на небажання чоловіків реєструвати у державних органах нову підприємницьку діяльність", – пояснив фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Він додав, що гендерна структура закриття ФОП є протилежною: чоловіки на 4 процентних пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки.

Найпопулярніші сфери

Найбільше ФОПів було зареєстровано в секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тис., інформаційних технологій – 19,6 тис., та інших послуг – 18,8 тис.

Освітній сектор став лідером за приростом нових ФОПів: у 2024 році українці відкрили на 45,5% (5,3 тис.) більше ФОПів у цій сфері, ніж у 2023 році.

Відкриття компаній

Відкриття компаній зросло на 5,6% за перше півріччя 2024року порівняно з січнем-червнем 2023 року.

Так, в Україні зареєстрували майже 13,2 тис. нових компаній. Лідерами за кількістю новозареєстрованих компаній стали Київ – 4,7 тис., Дніпропетровська – 1,1 тис., Львівська – трохи більше однієї тисячі та Київська області – 894 компанії.

Херсонська область стала лідером за приростом нових компаній – 35,3%. У Полтавській – 27,3% та Хмельницькій – з 26,6%.

Секторами-лідерами за кількістю відкритих підприємств стали оптова торгівля – 1,9 тис., транспорт і логістика – 1,1 тис., та операції з нерухомістю – понад 1 тис.

Найбільший приріст реєстрацій спостерігався у секторі машинобудування – 101,5% (550 компаній) порівняно з 2023 роком.

У червні 2024 року різко знизився і приріст реєстрацій компаній та склав -22% порівняно з червнем 2023 року.