Прокурори не змогли забрати в оточення Татарова "недоарештовану" землю Медведчука у Києві, – Bihus.info. ВIДЕО
Правоохоронці не змогли забезпечити арешт часток Медведчука у трьох компаніях, які контролюють понад 40 га землі під забудову на Осокорках у Києві.
Згодом частки Медведчука у цих фірмах переоформили на власників, пов'язаних з оточенням заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а правоохоронці не змогли цю зміну скасувати, йдеться у розслідуванні журналістів проєкту Bihus.info.
Ще у вересні 2023 року журналісти з’ясували, що деякі активи екснардепа-зрадника Віктора Медведчука переписали на людину, яка має зв'язки з оточенням заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Йдеться про три київські компанії – "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст". Вони мають довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки загальною площею понад 40 га на Осокорках в Києві, які планували забудувати. Станом на початок повномасштабної війни співвласником всіх трьох компаній була пов’язана з Медведчуком кіпрська структура Pilawer Limited.
Виявилося, що суд арештував частки Медведчука у цих компаніях ще влітку 2022 року, але ані слідчі ДБР, ані прокурори не донесли ухвалу суду до державного реєстратора, який мав би оформити заборону вчинення з об’єктом будь-яких дій, зокрема переоформлення.
Відтак, вже у жовтні 2022 року попри арешт власник Pilawer змінився – ним став Олександр Білявський з Херсонщини, якого пов'язували з іншим співвласником вказаних трьох фірм, забудовником Вадимом Столаром.
Але за три місяці власники цих трьох фірм знову змінилися. Наприкінці 2022 року власником колишньої частки Медведчука в ТОВ "Академ-Клуб" став Петрос Тограмаджян з Болгарії, ТОВ "Осокорки-7" почав володіти Вадим Іванов з Риги, а ТОВ "Орєст" оформив на себе бізнесмен Валерій Міщенко. Зміну власності щодо всіх трьох фірм виконував один нотаріус. Це наштовхнуло журналістів на думку, що ними насправді володіє саме Міщенко. Він також став власником ТОВ "Вікторія", яке також має в оренді земельну ділянку поруч на Ососкорках і співвласником якого так само був Медведчук, але цю компанію правоохоронці навіть не просили арештувати.
Валерій Міщенко раніше фігурував у розслідуваннях щодо "Укрбуду" та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який раніше працював адвокатом у цій компанії. Коли власник компанії Максим Микитась потрапив за ґрати, активи з "Укрбуду" почали виводити. Власниками частини з них стали компанії колишнього тестя Олега Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька, яка є партнеркою Валерія Міщенка. Крім того, компанія останнього була оформлена в будинку, у якому Татаров та його родичі мають нерухомість.
Після публікації журналістів про переоформлені на невідомих іноземців та людину з оточенням Татарова Офіс генпрокурора звернувся до Мін'юсту, який восени 2023 року скасував зміну власників ТОВ "Академ-Клуб", ТОВ "Осокорки-7" та ТОВ "Орєст" у 2022 році.
Але нові "власники" цих трьох компаній оскаржили відповідний наказ Мін'юсту у Господарському суді Києва, який позов задовольнив і повернув їх Тограмаджяну, Іванову і Міщенку. Суд вирішив, що Офіс генпрокурора мав би знати про зміну власників компаній ще до розслідування журналістів, тому прокурори пропустили термін для її оскарження. Крім того, суд визнав, що прокурори невідповідним чином обгрунтували скаргу до Мін'юсту, а також не довели причетність Медведчука до цих фірм.
Тим часом, на сусідній ділянці ТОВ "Вікторія" на Осокорках, яку правоохоронці так і не арештували, вже почалося будівництво ЖК Dnipro Island. Девелопером є компанія "Креатор Буд", яка вже забудовує колишню ділянку "Укрбуду", переоформлену спочатку на колишнього тестя Татарова, а згодом - на Міщенка.
Раніше журналісти зясували, що бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити в пов’язані зі Столаром та Медведчуком будівельні компанії в якості співзасновника.
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(Л.Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
Кум путина медведчук (он собирался занять место Зеленского когда брали «Киев за три дня») написал письмо Трампу с «доказательствами причастности Украины к совершенному на него покушению».
Трамп стал "личным врагом украинского неонациста", поскольку экспрезидент США "намерен принести мир в Украину", а это будет означать "потерю власти нацистским режимом Зеленского".
Данное событие имеет смысл упомянуть лишь как признак оживления и шевеления в кремле, не более.
працюють лише журналісти!
Саме перевертень Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити йому кар'єру.
За повідомленням Центру протидії корупції, Татаров допоміг утекти з України куму Путіна виродку Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві ворогу України Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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🌇Два города расположены на расстоянии полутора часов друг от друга. Города эти - Киев и Житомир. В чем между ними категорическая разница? В том, что в Житомире электричество пользователям не отключают вообще. А киевляне в жару сидят без свет по десять часов.
💸Как так получается? А дело в разнице доходов. Если в Житомире отключить свет - Житомир станет. А поскольку до Киева рукой подать, а житомиряне имеют богатый опыт участия в киевских протестах, существует высокая вероятность социального бунта. Разогнать бунт не выйдет, Житомир - город «дождей и воинских частей», среди участников недовольства обязательно окажутся жены и родственники контрактников и офицеров ВСУ. А с ВСУ сейчас шутки плохи.
💰А что происходит, если в Киеве отключить свет? А Киев отнесется к ситуации с пониманием и побежит покупать бензин и дизтопливо для генераторов. У Киева на горючку деньги есть, и это страшно радует топ-менеджмент компании ДТЭК, генерирующей электрику для Киева, а так же нефтяных трейдеров, получающих сейчас астрономические доходы с продажи топлива. Все эти компании отстегивают долю структурам Андрея Ермака и не дают денег оппозиции т к такая власть вполне устраивает господ Ахметова, Пинчука и прочих связанных с электрическим и нефтяным бизнесами.
🤗А структуры Ермака имеют дополнительные деньги, на экспертов единого телемарафона и широкую сеть ботов мадам Заривной, которые разъяснят обывателям глубину и коварство объективных причин того, что обыватели сидят без света. И круг замкнулся.
⚡Конечно, весь это праздник жизни оплачивают киевляне и жители прочих областных центров, отдаленных от Киева намного сильнее, чем Житомир. А Житомир… ну, киевскому бизнесу пора оперативно мигрировать в Житомир. Там электрику не отключают.
😎По нашим данным офисы компаний отдельных известных олигархов уже там.
Печерський пагорб
А где сам президент?
Он там, где есть лучи славы!
Там где скандал, его днем с огнем не найдешь.
Был ухилянт от армии, добавился ухилянт от выполнения своих обязанностей.