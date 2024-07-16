В Україні збудують патронний завод і почнуть виробляти чеські гвинтівки Colt, – Шмигаль

За результами українсько-чеських домовленостей в Україні буде побудований новий патронний завод, а також налагоджено виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції за підсумками спільних консультацій урядів України та Чеської Республіки, інформує пресслужба Кабміну.

За підсумками консультацій були підписані дві важливі угоди у сфері оборонної промисловості. Зокрема, в Україні буде побудований новий патронний завод. Друга угода — це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.

У пресслужбі Мінстратегпрому уточнили, що відповідні документи про співпрацю АТ "Укроборонпром" уклав з двома чеськими збройними підприємствами:

з компанією Sellier & Bellot a.s. було укладено контракт про постачання товарів і послуг для будівництва нового виробництва патронів до стрілецької зброї в Україні;

угода з Colt CZ Group передбачає локалізацію складання, а надалі й виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні.

"Маємо гарні перспективи й сподіваємося на спільні проєкти у виробництві боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу Мі на території Чехії... Україна має намір та потенціал стати арсеналом вільного світу. І ми вдячні Чехії за її підтримку нашого прагнення", – відзначив Шмигаль.

Він додав, що під час міжурядових консультацій сторони обговорили реалізацію "чеської ініціативи" щодо постачання боєприпасів Україні.

"Ця ініціатива вже діє! Перші 50 тисяч снарядів надійшли до України, і частина цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів", – зауважив Шмигаль.

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Крім того, за підсумками сьогоднішніх переговорів Україна та Чехія також підписали ще 5 угод та меморандумів: