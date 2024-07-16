В Україні збудують патронний завод і почнуть виробляти чеські гвинтівки Colt, – Шмигаль
За результами українсько-чеських домовленостей в Україні буде побудований новий патронний завод, а також налагоджено виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції за підсумками спільних консультацій урядів України та Чеської Республіки, інформує пресслужба Кабміну.
За підсумками консультацій були підписані дві важливі угоди у сфері оборонної промисловості. Зокрема, в Україні буде побудований новий патронний завод. Друга угода — це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.
У пресслужбі Мінстратегпрому уточнили, що відповідні документи про співпрацю АТ "Укроборонпром" уклав з двома чеськими збройними підприємствами:
- з компанією Sellier & Bellot a.s. було укладено контракт про постачання товарів і послуг для будівництва нового виробництва патронів до стрілецької зброї в Україні;
- угода з Colt CZ Group передбачає локалізацію складання, а надалі й виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні.
"Маємо гарні перспективи й сподіваємося на спільні проєкти у виробництві боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу Мі на території Чехії... Україна має намір та потенціал стати арсеналом вільного світу. І ми вдячні Чехії за її підтримку нашого прагнення", – відзначив Шмигаль.
Він додав, що під час міжурядових консультацій сторони обговорили реалізацію "чеської ініціативи" щодо постачання боєприпасів Україні.
"Ця ініціатива вже діє! Перші 50 тисяч снарядів надійшли до України, і частина цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів", – зауважив Шмигаль.
Крім того, за підсумками сьогоднішніх переговорів Україна та Чехія також підписали ще 5 угод та меморандумів:
- Угоду між Україною та Чехією про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку та безпеки;
- Меморандум про наміри щодо співробітництва у сфері енергетики. Зокрема, щодо реалізації проєкту транспортування різних видів нафти через нафтопровід "Південна Дружба". Україна також заохочватиме чеські компанії зберігати газ в українських підземних сховищах та інвестувати у видобуток газу в Україні, а також запрошує чеські компанії приєднатися до проєктів з будівництва нової високоманеврової генерації газу, біопаливних заводів і акумуляторних систем зберігання;
- Меморандум між Державним космічним агентством України та Міністерством транспорту Чехії, що передбачає новий рівень співробітництва у сфері розвитку космічної промисловості;
- Меморандум про партнерство та співробітництво між Фондом державного майна України та Управлінням представництва уряду у справах власності;
- Меморандум між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. Серед пріоритетних сфер співпраці — реалізація проектів з будівництва реабілітаційних центрів, оснащення українських лікарень новим сучасним обладнанням.
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