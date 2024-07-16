Рада з другої спроби ухвалила євроінтеграційний закон про контроль за викидами

Верховна Рада України ухвалила закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС.

Відповідний рамковий законопроєкт №11355 у другому читанні підтримали 256 депутатів, повідомляє пресслужба Мінприроди.

Очільник міністерства Руслан Стрілець зазначив, що закон про екологічну модернізацію підприємств неодноразово виносився у зал для голосування і не отримував схвалення. Загалом дискусії навколо цієї ініціативи тривають більше як 10 років. Але сьогодні Верховна Рада все ж його ухвалила.

"Цей закон – не тільки про запровадження найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Він про цивілізовані правила гри, прозорість та цифрові інструменти управління. Відтак – зелене повоєнне відновлення промисловості, чисте довкілля та покращення умов життя українського народу", – прокоментував Стрілець.

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Він додав, що ухвалення закону про екологічну модернізацію відкриє шлях до міжнародного фінансування відновлення українських промислових підприємств і дозволить українській промисловості застосовувати механізми, які дозволять уникнути міжнародних обмежень, таких як європейський податок на викиди СВАМ.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №11355 у першому читанні 20 червня.

Очільник Міндовкілля Руслан Стрілець тоді пояснював, що новий законопроєкт готували до розгляду терміново через провал голосування за аналогічний документ №6004-д напередодні.

Для ухвалення закону не вистачило одного голосу: відповідний законопроєкт №6004-д у другому читанні підтримали лише 225 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів. Депутати також не змогли відправити законопроєкт на повторне друге читання, ця пропозиція набрала 217 голосів, тож він вважається відхиленим.