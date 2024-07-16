Ліки в Україні дорожчі, ніж у ЄС: Рада ухвалила закон, щоб це виправити



Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.

Відповідний законопроєкт №11173 у другому читанні підтримав 281 нардеп, повідомляється на сайті парламенту.

Паралельний імпорт передбачає завезення ліків в Україну не лише через офіційних виробників-експортерів, а також через уповноважених виробником дилерів.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що наразі в Україні ціни на деякі лікарські засоби в кілька разів перевищують вартість цих препаратів у європейських країнах. Крім того, використання паралельного імпорту дозволяє зменшити бюджет закупівлі препаратів у європейських країнах. Відтак, у певних країнах ЄС частка лікарських засобів на ринку, завезених як паралельні, досягає 25%.

Автори законопроєкту вказують, що можливість паралельного імпорту в Україні передбачена новою редакцією закону "Про лікарськізасоби" від 28 липня 2022 року № 2469-IX, однак він набуде чинності лише через 30 місяців після воєнного стану.

"Водночас потреба в цьому механізмі є дуже гострою саме зараз, в умовах війни і тому доцільно ці механізми запровадити з 1 січня 2025 року, раніше дати, коли буде введено в дію решту положень закону "Про лікарські засоби", а саме через 30 місяців після завершення воєнного стану", – зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, українці купують менше ліків, адже ціни на них зростають.

Зокрема, аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому вираженні на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 80,16 млрд грн, однак зменшилися у натуральному (за кількістю проданих упаковок) на 4,2% – до 491,36 млн одиниць.

При цьому середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період зросла до 163,14 грн – на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, аптечні продажі в Україні у 2023 році зросли в грошовому вираженні майже на 21,67% порівняно з 2022 роком – до 174,25 млрд грн, тоді як у натуральному – скоротилися на 4,76%, до 1,22 млрд упаковок.

Середньозважена ціна одиниці аптечного продажу за підсумками минулого року становила 142,96 грн, що на 27,75% більше, ніж за підсумками 2022 року.