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Новини
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Ліки в Україні дорожчі, ніж у ЄС: Рада ухвалила закон, щоб це виправити

ліки


Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.

Відповідний законопроєкт №11173 у другому читанні підтримав 281 нардеп, повідомляється на сайті парламенту.

Паралельний імпорт передбачає завезення ліків в Україну не лише через офіційних виробників-експортерів, а також через уповноважених виробником дилерів.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що наразі в Україні ціни на деякі лікарські засоби в кілька разів перевищують вартість цих препаратів у європейських країнах. Крім того, використання паралельного імпорту дозволяє зменшити бюджет закупівлі препаратів у європейських країнах. Відтак, у певних країнах ЄС частка лікарських засобів на ринку, завезених як паралельні, досягає 25%.

Автори законопроєкту вказують, що можливість паралельного імпорту в Україні передбачена новою редакцією закону "Про лікарськізасоби" від 28 липня 2022 року № 2469-IX, однак він набуде чинності лише через 30 місяців після воєнного стану.

"Водночас потреба в цьому механізмі є дуже гострою саме зараз, в умовах війни і тому доцільно ці механізми запровадити з 1 січня 2025 року, раніше дати, коли буде введено в дію решту положень закону "Про лікарські засоби", а саме через 30 місяців після завершення воєнного стану", – зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, українці купують менше ліків, адже ціни на них зростають.

Зокрема, аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому вираженні на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 80,16 млрд грн, однак зменшилися у натуральному (за кількістю проданих упаковок) на 4,2% – до 491,36 млн одиниць.

При цьому середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період зросла до 163,14 грн – на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, аптечні продажі в Україні у 2023 році зросли в грошовому вираженні майже на 21,67% порівняно з 2022 роком – до 174,25 млрд грн, тоді як у натуральному – скоротилися на 4,76%, до 1,22 млрд упаковок.

Середньозважена ціна одиниці аптечного продажу за підсумками минулого року становила 142,96 грн, що на 27,75% більше, ніж за підсумками 2022 року.

Автор: 

ВР (2910) закон (1494) імпорт (2369) ліки (587) парламент (1969)


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Топ коментарі
+3
С тех пор как я принял начальство, - может быть, вам покажется даже невероятным, - все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.(с)
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16.07.2024 19:19 Відповісти
+3
Те, що аптеки роблять надприбутки відомо вже давно. Інакше не було б тих аптек в рази більше ніж продовольчих магазинів. Колись на вулиці 5 гастрономів і одна аптека. Зараз аптека в кожному будинку по вулиці. В деяких випадках дві-три на будівлю.
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16.07.2024 20:10 Відповісти
+2

Зеленые бестолочи в своем стиле.
Очень напоминает ситуацию с мобилизацией. Не хотите - заставим!
Так же и с ценами на лекарства. Высокие цены - а мы вас параллельным импортом.
Дебилы, мля! Причем тут "параллельный импорт"? А выяснить не хотите, как же так получилось что у нас цены дороже чем в Европе. Та какая там Европа. В Канаде аналог нашего Солпадеина (там он называется A.C. and C стоит 1,2$ за упаковку. А у нас 3.3$
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16.07.2024 19:20 Відповісти
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С тех пор как я принял начальство, - может быть, вам покажется даже невероятным, - все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.(с)
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16.07.2024 19:19 Відповісти

Зеленые бестолочи в своем стиле.
Очень напоминает ситуацию с мобилизацией. Не хотите - заставим!
Так же и с ценами на лекарства. Высокие цены - а мы вас параллельным импортом.
Дебилы, мля! Причем тут "параллельный импорт"? А выяснить не хотите, как же так получилось что у нас цены дороже чем в Европе. Та какая там Европа. В Канаде аналог нашего Солпадеина (там он называется A.C. and C стоит 1,2$ за упаковку. А у нас 3.3$
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16.07.2024 19:20 Відповісти
Такая разница не всегда. Мы смотрели цены где-то 10 препаратов между Украиной и Словакией, и цены были +- одинаковые (а форксига так вообще в Украине дешевле в полтора раза). Но да, лучше бы разобрались в чем причина разницы там, где она есть.
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16.07.2024 21:51 Відповісти
Средняя з/п в Словакии 500$/мес? Если так, то цены на лекарства могут быть +/- одинаковые с Украиной.
В Канаде цены на лекарства в 2 раза ниже, чем в Украине. Средня з/п в 6-7 раз больше.
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16.07.2024 22:06 Відповісти
средняя з/п в Словакии чистыми около 1100 евро, но причем тут средняя зп? если лекарство сделано в условной Индии, то оно должно стоить +- одинаково во всем мире (с учетом местных налогов) - так же само как происходит с любыми импортными товарами.
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17.07.2024 11:38 Відповісти
Тепер стануть дорожчі, ніж на МКС.
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16.07.2024 19:25 Відповісти
... ви виправили вже енергетику,виправили медицици,виправте аптечну торгівлю та йдіть на х..... .
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16.07.2024 19:42 Відповісти
медицину
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16.07.2024 19:43 Відповісти
Те, що аптеки роблять надприбутки відомо вже давно. Інакше не було б тих аптек в рази більше ніж продовольчих магазинів. Колись на вулиці 5 гастрономів і одна аптека. Зараз аптека в кожному будинку по вулиці. В деяких випадках дві-три на будівлю.
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16.07.2024 20:10 Відповісти
Проблема не в імпорті, а в монополізації аптечного ринку. Власники кількох аптечних мереж встановлюють космічні націнки, бо конкуренції майже немає. Три провідні аптечні мережі контролюють 50% ринку, а п'ять - майже - 70%. За даними системи дослідження ринку PharmXplorer, ось 5 найбільших мереж в Україні: "Аптека АНЦ", "Подорожник", 9-1-1, "Бажаємо здоровʼя", "Аптека доброго дня". І ці топ-гравці диктують свої умови як покупцеві, так і виробникові ліків, в якого закуповуються самі.
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16.07.2024 21:46 Відповісти
Замість того, щоб просто обмежити торгівельну надбавку, вони приймають якісь дивні закони, в які можна напхати що завгодно.
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16.07.2024 22:37 Відповісти

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