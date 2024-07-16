Бронювання 100% працівників для підприємств ОПК: Мінстратегпром оприлюднив роз’яснення

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості пояснило умови та вимоги до підприємств оборонно-промислового комплексу, які можуть отримати право забронювати своїх працівників від мобілізації.

Відповідне роз’яснення оприлюднене на сайті міністерства.

У Мінстратегпромі нагадали, що для бронювання працівників підприємство має отримати статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Після його отримання можна буде забронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності.

Отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин.

Такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв:

Перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами. Такі підприємства також можуть виконувати замовлення за договором щодо виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, у тому числі коштів благодійної допомоги, якщо поставка товарів відбувається до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування понад 50% від загального обсягу виробництва мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період). Бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

У Мінстратегпромі наголосили, що міністерство не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише затверджує критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, а також визначає відповідність підприємств, установ і організацій цим критеріям.

Як повідомлялося, у травні Мінстратегпром розширив критерії для визначення підприємств важливими для національної економіки, що дає підстави для бронювання працівників від мобілізації.

Перед цим Кабінет міністрів скасував обмеження щодо кількості заброньованих працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу.