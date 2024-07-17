Фонд держмайна виставив на продаж колишній алюмінієвий комбінат Дерипаски у Запоріжжі за 150 мільйонів

Фонд державного майна виставив на приватизацію націоналізований Запорізький алюмінієвий комбінат (ЗАлК).

Стартова вартість колишнього гіганта кольорової металургії – всього 152 млн грн, аукціон заплановано на 6 серпня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro. Продажі".

З лютого 2024 року Фонду держмайна належить 97,5% акцій підприємства.

Голова ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що завод фактично перебуває "в руїнах", але новий власник після приватизації зможе його перепрофілювати та відкрити нове виробництво.

Прибрати конкурента: Як Дерипаска довів ЗАлК до нинішнього стану

У 2001 році Фонд держмайна продав 68,01% акцій заводу компанії "АвтоВАЗ-Інвест". За умовами договору, інвестор мав заплатити 380 млн грн за акції, а також погасити борги заводу у розмірі $75 млн перед "Укрексімбанком". Проте "АвтоВАЗ-Інвест", а також кіпрська Velbay Holdings Олега Дерипаски, на яку в 2007 році переоформили акції, із заборгованістю так і не розібралися.

Окрім цього пакета, Дерипасці вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату на вільному ринку. Внаслідок цього росіянин зосередив контроль над 97,5% акцій ЗАлК.

У 2012 році Україна через суд розірвала договір купівлі-продажу пакета акцій ЗАлК в розмірі 68,01% через невиконання інвестором своїх зобов'язань. У 2015 році після остаточного рішення Верховного суду ці акції перейшли Фонду державного майна.

Водночас у Дерипаски залишилися 29,54% акцій, які були оформлені на кіпрську Velbay Holdings.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через Вищий антикорупційний суд в межах санкцій проти Дерипаски, а до Фонду держмайна вони потрапили в лютому 2024 року.

За даними ФДМУ, російські власники за 14 років "фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію".

У березні 2009 року зупинився глиноземний цех, у квітні 2011 року – електролізний цех, у липні 2014 року – ливарний цех. Станом на квітень 2023 року основними джерелами доходу підприємства були здавання майна в оренду, продаж активів і виробничих запасів. Однак підприємство все одно збиткове. У 2022 році комбінат отримав збиток у розмірі 59,3 млн грн.