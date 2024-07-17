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"Укрпошта" випустить марки, присвячені Олімпійській команді України. ФОТО

марка,укрпошта

"Укрпошта" анонсувала поштовий набір, присвячений Олімпійській команді України, яка виступатиме на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Поштовий набір включає: блок "Олімпійська команда України 2024" (зокрема шість марок: "Дзюдо", "Важка атлетика", "Фехтування", "Веслування на байдарках і каное", "Теніс" і "Кульова стрільба"), конверт "Перший день", художній конверт формату С6 та картку.

Випуск здійснено за підтримки Національного Олімпійського комітету України. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.

Художники: Сергій та Олександр Харуки.

марки "Олімпійська команда України 2024"
марки "Олімпійська команда України 2024"
марки "Олімпійська команда України 2024"
марки "Олімпійська команда України 2024"
марки "Олімпійська команда України 2024"

Автор: 

Олімпіада (37) Укрпошта (804) марка (33)


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