"Укрпошта" випустить марки, присвячені Олімпійській команді України. ФОТО
"Укрпошта" анонсувала поштовий набір, присвячений Олімпійській команді України, яка виступатиме на літніх Олімпійських іграх у Парижі.
Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".
Поштовий набір включає: блок "Олімпійська команда України 2024" (зокрема шість марок: "Дзюдо", "Важка атлетика", "Фехтування", "Веслування на байдарках і каное", "Теніс" і "Кульова стрільба"), конверт "Перший день", художній конверт формату С6 та картку.
Випуск здійснено за підтримки Національного Олімпійського комітету України. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.
Художники: Сергій та Олександр Харуки.
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