Тисячі українських біженців у Великій Британії ризикують залишитися без житла чи потрапити в експлуатацію, – британський Червоний Хрест

Тисячі українських біженців, які виїхали до Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення РФ, ризикують залишитися без житла та бути експлуатованими.

Як пише The Guardian, про це свідчать дані Британського Червоного Хреста, передає Укрінформ.

У звіті організації йдеться, що, хоча в цілому британські урядові програми допомагають сім’ям, які шукають притулку, деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту, а також відсутністю достатньої підготовки та постійної підтримки для приймаючих сторін.

Від моменту запуску програми "Оселі для України" у 2022 році понад 9 000 з приблизно 200 000 сімей, розміщених у Великій Британії, ризикують залишитись без домівок. Це часто пов'язано з розривом стосунків з приймаючими сім'ями та утрудненим доступом до ринку житла.

Виявилося, що українці в чотири рази частіше, ніж населення в цілому, стикаються з проблемою бездомності. У період з лютого до середини червня 2024 року щотижня в середньому прибувало 379 нових мігрантів з України.

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У звіті наведені приклади, коли деякі українські біженці несподівано ставали безхатченками і спали у непридатних умовах, до прикладу, на пляжі. Або коли біженцям доводилось спати всією сім’єю на одному ліжку. Також Червоний Хрест зазначив, що непоодинокими є випадки, коли біженці за два роки понад шість разів міняли місце проживання, або жінки, які шукали житло, ризикували потрапити у сексуальну експлуатацію.

"Британія стала місцем безпеки для тисяч людей. Однак, ця безпека не завжди забезпечувала стабільність, необхідну людям для відновлення їхнього життя. Занадто багато сімей були змушені спати на вулиці або жити в місцях, де вони відчували себе в небезпеці. Ми повинні покращити підтримку, доступну для українців у Великій Британії, та вивчити досвід України, щоб у майбутньому створити більш ефективні та безпечні маршрути", – зазначив виконавчий директор з комунікацій та зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Велика Британія закрила одну з двох програм для в’їзду українських біженців