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Новини
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Відсьогодні для перетину кордону чоловіки повинні мати військовий квиток, – ДПСУ

прикордонники,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Починаючи з 17 липня, наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

"У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", – пояснили прикордонники. 

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Як повідомлялося, усі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (615) кордон (1159) мобілізація (487)


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Ага а до сьогодні всі їздили без квитка і без обмежень...
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17.07.2024 11:06 Відповісти
Відсьогодні для перетину кордону чоловіки повинні мати 20 тис. доларів.
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17.07.2024 12:11 Відповісти
тепер гадаю, а як же тепер ОПа та Зебіленський літатиме по світу?
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17.07.2024 13:00 Відповісти
не здивуюсь, якщо у більшості з них вже навіть УБД є, а не те, що військовий квиток
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17.07.2024 14:28 Відповісти
А до цього їздили тільки за гроші?
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Дуже хочу побачити військові квитки Єрмака , Подоляка, Шмигаля, Шурми, Татарова, а особливо - Стефанчука та Арахамії.

Якщо був колись 3-й РАЙХ, то ми точно знаємо , що Гітлер, Герінг, Рем, Борман, Гімлер ... або воювали, або були в армії під час 1-ї Світової.

А ЦЕЙ та ЦІ за кілька років перетворили майже нормальну та вільну Україну формату 2015 року ( Мінськ-2 ) в такий собі ЗЕ-РАЙХ і відправляють мирних українських чоловіків в цю ЗЕ-м'ясорубку , а самі ні а армії ніколи не були і в військових справах зовсім не розуміються, але вирішують долі мирних людей.

Але ж лох73% досі покірно мовчить ... дивно це, особливо якщо згадати як цей лох73 % оскаженіло плювався в Папєрєдніка за те життя та ту війну до 2019 року.
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17.07.2024 13:46 Відповісти
Вообще пофиг)
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17.07.2024 16:54 Відповісти

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