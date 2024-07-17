Відсьогодні для перетину кордону чоловіки повинні мати військовий квиток, – ДПСУ
Починаючи з 17 липня, наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Зазначається, що документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України.
Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.
"У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", – пояснили прикордонники.
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Як повідомлялося, усі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+.
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Якщо був колись 3-й РАЙХ, то ми точно знаємо , що Гітлер, Герінг, Рем, Борман, Гімлер ... або воювали, або були в армії під час 1-ї Світової.
А ЦЕЙ та ЦІ за кілька років перетворили майже нормальну та вільну Україну формату 2015 року ( Мінськ-2 ) в такий собі ЗЕ-РАЙХ і відправляють мирних українських чоловіків в цю ЗЕ-м'ясорубку , а самі ні а армії ніколи не були і в військових справах зовсім не розуміються, але вирішують долі мирних людей.
Але ж лох73% досі покірно мовчить ... дивно це, особливо якщо згадати як цей лох73 % оскаженіло плювався в Папєрєдніка за те життя та ту війну до 2019 року.