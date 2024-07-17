"Енергоатом" вивів з ремонту атомний енергоблок. Це підсилить енергомережу

НАЕК "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.

Всі інші енергоблоки "Енергоатому", які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.