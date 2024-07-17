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Новини
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"Енергоатом" вивів з ремонту атомний енергоблок. Це підсилить енергомережу

енергоатом,аес

НАЕК "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.

Всі інші енергоблоки "Енергоатому", які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.

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АЕС (819) Енергоатом (1211) електроенергія (4313)


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це потужна перемога.... чекаємо до благодаті препізеденської бо у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень. Джерело: https://biz.censor.net/n3500124
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17.07.2024 12:54 Відповісти
не подобається мені оце достроково..., щось точно не доробили...
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17.07.2024 12:57 Відповісти
Полякам мало света
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17.07.2024 13:23 Відповісти
це точно не пов'язано зі зниженням температури з 18.07?
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17.07.2024 13:40 Відповісти
А результат коли буде? Країна без світла по 20 годин сидить...
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17.07.2024 13:41 Відповісти
А навіщо це писати, якщо сьогодні в Києві ситуація така як вчора: світло є 2-3 години, 6-7 годин нема.
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17.07.2024 13:45 Відповісти
кудрицкий - зЕфсб гнида
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17.07.2024 18:07 Відповісти

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