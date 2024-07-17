Уніфікація тарифних класів для промисловості загострить хронічні проблеми української енергетики, – експерт



Ініціатива Нацкомісії з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) урівняти тарифи на розподіл електроенергії незалежно від класів напруги споживання суперечить європейським принципам, які Україна зобов’язалась імплементувати, та логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.

Таку думку висловив експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп, інформує галузевий портал GMK Center.

"В Україні діють два класи напруги, застосовні для систем розподілу електроенергії. Перший клас – це велика промисловість, яка споживає багато енергії, другий клас – всі інші. У різних країнах Європи кількість класів напруги є більшою і для кожного із них є свої тарифи на розподіл. В Молдові, яку я часто використовую як приклад для порівнянь енергетичної політики, таких класів напруги три із відповідними тарифам на розподіл", – пояснив експерт.

Він зауважив, що тарифи на розподіл розраховуються, виходячи із обсягів витрат в енергомережі, тобто споживач за кожним класом напруги повинен покрити витрати, пов’язані із цим розподілом. При цьому кількість споживачів за 1-им класом є неспівмірно меншою, ніж споживачів за другим класом – одиниці чи десятки у регіоні.

"Ідея урівняти тариф порушує принцип каскадування витрат у формуванні тарифу, який є одним із базових у системі європейської енергетичної політики. Він передбачає, що за втрати у мережах повинні сплачувати ті категорії користувачів, які цими мережами користуються. Тобто, уніфікація призведе до чергового крос-субсидування – хронічної хвороби української енергетики. І споживачі першого класу покриватимуть витрати і втрати споживачів 2-ого класу напруги", – наголосив Прокіп.

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За його підрахунками, найбільшу вигоду від уніфікації тарифів на розподіл отримають компанії, які дотують тариф для населення за механізмом ПСО: "Енергоатом" (близько 80%) та "Укргідроенерго". Після уніфікації тарифу ці компанії отримають ще більше коштів – при тому, що вони й так отримують більший ресурс після підвищення тарифу на електроенергію з 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год, зазначає експерт.

Як повідомлялося, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії" (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)". Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.