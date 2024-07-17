Галущенко та члени НКРЕКП "підставляють" президента Зеленського із тарифами на електрику, – голова "Укрметаллургпрому"

Міністр енергетики Герман Галущенко, як ініціатор, та члени НКРЕКП, як виконавці, фактично "підставляють" президента Володимира Зеленського, який, не отримавши адекватного пояснення наслідків, доручив за підсумками засідання Ставки Головнокомандувача уніфікувати тарифи на розподіл електроенергії для 1-го та 2-го класів напруги у дуже стислий термін, без широкого обговорення та аналізу економічних наслідків.

Таку думку висловив президент Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков під час наради щодо обговорення ініціативи НКРЕКП щодо уніфікації тарифів на розподіл електроенергії, яку організували у Федерації роботодавців України.

"Спосіб, який було обрано для проведення уніфікації тарифів, просто ганебний. Вочевидь, на Ставці Головнокомандувача Зеленський не отримав адекватного пояснення економічних наслідків цього рішення. Міністр енергетики Галущенко назвав нормальним об’єднання тарифів на розподіл електроенергії в один клас споживання, взагалі не пояснив причини та суть існування двох класів в Україні, тоді як в країнах ЄС є навіть 3-4 класи. І на основі думки міністра приймається відповідне рішення Ставки", – сказав він.

За словами Олександра Каленкова, на Ставці не було фахівців з енергетики, а лише лобісти на чолі з міністром Галущенко, які "по старій пам’яті хотіли зібрати трохи грошей для "Енергоатома".

"Обраний спосіб виглядає максимально абсурдно та ганебно. Сподіваюсь, що врешті-решт президента Зеленського не "підставлять", бо це доручення Ставки незалежному регулятору НКРЕКП є, по суті, "підставою", – підкреслив він, звернувши увагу, що формулювання завдання обране найбільш ультимативне – зробити один клас на розподіл електроенергії.

"Чи це не перевищення повноважень? Ніхто не "підставляє" президента цією вказівкою на адресу незалежного регулятора? А членам НКРЕКП вже говорилось, що це настільки абсурдне рішення, що немає потреби псувати свою професійну біографію. Потрібно спиратися на досвід, професіоналізм та не йти на поводу у когось. Адже Головнокомандувач розбереться, що його "підставили", а виконавці цього доручення Ставки можуть постраждати", – сказав Каленков.

Крім того, голова "Укрметалургпрому" закликав Міністерство економіки України більш активно брати участь у цих дискусіях, адже за попередніми оцінками з української економіки можуть бути вийняті одномоментно десятки мільярдів гривень. Близько 3 млрд грн із цієї суми ляже на плечі гірничо-металургійного комплексу. Ці витрати на внутрішньому ринку будуть перекладені на споживачів, що призведе до зростання інфляції. А у випадку експортної продукції додаткові витрати негативно впливатимуть на її конкурентоздатність на зовнішніх ринках і призводитимуть до зниження експортної виручки.

Крім того, значне зростання витрат змусить бізнес знижувати обсяги виробництва і навіть розглядати питання про повну зупинку. За даними Каленкова, наразі низка підприємств галузі вже вивчає такі варіанти.