Голова "Нафтогазу" підтвердив переговори про транзит азербайджанського газу замість російського

НАК "Нафтогаз України" шукає альтернативні рішення, щоб після закінчення угоди з російським "Газпромом" не зупиняти газотранспортну систему України.

Про це голова правління компанії Олексій Чернишов, передає liga.net.

"Наприклад, на нас виходили бізнеси із Азербайджану. Зокрема, компанія Socar (найбільший державний холдинг Азербайджану, – ред.). Але зараз поки немає готового рішення. І про це рано говорити", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

Чернишов підтвердив, що "Нафтогаз" не продовжуватиме транзитну угоду з "Газпромом". Перемовини не ведуться і не плануються.

"З іншого боку, наша ГТС є одним з ключових активів держави. Вона дозволяє нашій країні бути певною мірою у вищій лізі енергетичного бізнесу. Тому що ГТС забезпечує досить суттєвий потенційний об'єм транспортування. А якщо ми ще згадаємо про наші сховища, ми розуміємо, що це певна pole position (вигідна позиція, – ред.)", – пояснив голова "Нафтогазу".

На його думку, стратегічно ГТС повинна працювати.

"Бо ми маємо доступ до ринку збуту в майбутньому, коли Україна стане експортером газу. Ми не маємо права зупинити цю систему. Бо якщо ми зупинимо її, європейський ринок за кілька років переорієнтується на інших постачальників", – сказав він.

Раніше ЗМІ писали, що у Європейському Союзі тривають переговори щодо збереження постачання газу через ключовий трубопровід в Україні. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.