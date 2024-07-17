Нацкомісія почала розслідування проти "Молдовагазу". Його співвласником є "Газпром"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування зловживань молдовсько-російським акціонерним товариством "Молдовагаз" на оптовому енергетичному ринку.

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила під час засідання 17 липня, передає Укрінформ.

Із зверненням про початок розслідування до регулятора звернулося ТОВ "Оператор ГТС України".

Зазначається, що під час попереднього дослідження з'ясувалося, що "Молдовагаз" із 1 квітня по 15 червня 2024 року здійснювало операції з оптовими енергетичними продуктами (транспортування природного газу шляхом подачі номінацій/реномінацій) без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

У грудні 2023 року "Молдовагаз" було відмовлено в реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Однією з підстав для цього стало те, що контролером "Молдовагаз" є російський "Газпром".