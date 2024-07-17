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Новини
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Рекордний обвал курсу гривні триває: євро вперше коштує дорожче 45 грн, долар – по 41,5

гривня,бюджет,гроші,інфляція

Курс гривні вдруге з початку нового оновив історичні мінімуму щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 18 липня, на рівні 41,4627 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 41,2575 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 37 копійок – до 45,3457 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 44,9789 грн за євро.

Офіційний курс долара НБУ на 18 липня

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2243) гривня (1591) курс (1550) НБУ (9407) обмін валюти (749)


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Топ коментарі
+16
дайтє єму єсчо 100 днєй
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17.07.2024 16:48 Відповісти
+15
Курс буде 73 ! Нарід ще в 2019 році це спрогнозував....
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17.07.2024 16:49 Відповісти
+14
дякуємо 73+% зебілів... кінчені.. втомилися вд війни .. а зараз як? відпочили?
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17.07.2024 17:23 Відповісти
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І чого б це, га?
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17.07.2024 16:43 Відповісти
Хуже нє будєт
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17.07.2024 16:47 Відповісти
дайтє єму єсчо 100 днєй
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17.07.2024 16:48 Відповісти
"зехмирі" роблять з України "бомжатню"
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17.07.2024 16:48 Відповісти
Курс буде 73 ! Нарід ще в 2019 році це спрогнозував....
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17.07.2024 16:49 Відповісти
Хоть вы и иронизируете, но возможно вы недалеко от истины. Например, в рашке есть нефть, газ, золото, алмазы и прочее, и все равно курс в районе 80 рублей. У нас ничего этого нет и подавно, и почему-то курс 42 (почти). Вот сегодня у меня закралось подозрение, а что мешает зелёным догнать и перегнать рашку? Ведь у нас, по факту, особо и экономики никакой уже нету, а там где местами ещё осталась, сплошные запреты и ограничения, ручное управление.
Я вот смотрю у себя на районе, реки из канализации текут, некому устранять. А значит и власти походу уже нету никакой, если не могут перекрыть потоки говна и мочи прямо на улицах в 40 градусную жару.
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17.07.2024 19:21 Відповісти
А посмотрите какой курс в Японии - ужас!!!!🤡
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17.07.2024 22:00 Відповісти
Це не обвал , цілеспрямовані дії. Бо не хватає на зарплату помічникам депутатів.
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17.07.2024 16:49 Відповісти
А навіщо ви голосували за таких депутатів? Від цієї надбавки не відмовився жоден депутат ВР. У тому числі і ваші улюбленці.)
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17.07.2024 16:59 Відповісти
Але хитати ЗЄ не можна...
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17.07.2024 16:53 Відповісти
Спобуй. Тебе так хитнуть, що рокiв 12 отнимаешь як агент Кремля..
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17.07.2024 16:56 Відповісти
Новиє ліца, фотографи і тамади,не зупиняйтесь, ставте нові рекорди!
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17.07.2024 17:06 Відповісти
"нічого не сталося"
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17.07.2024 17:09 Відповісти
Хуже нє будєт.
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17.07.2024 17:12 Відповісти
обвал України силами антидержавних зе-покидьків триває... ну шо, курви, паржалі? хуже тепер вже не буде? канєц епохі бєднасті вже побачили? чи може дати ще вашому мальчіку час щоб він остаточно Україну в унітаз історії злив???
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17.07.2024 17:22 Відповісти
дякуємо 73+% зебілів... кінчені.. втомилися вд війни .. а зараз як? відпочили?
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17.07.2024 17:23 Відповісти
Я б сказав пережидають. По польщах і германіях. Або вдома під столом ті хто не встиг вискочить.
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17.07.2024 17:29 Відповісти
Тіті-міті і казні йок, тому будемо її наповнювати за рахунок штучного обвалу нац.валюти, а також підвищення податків спочатку на кока-колу (щоб менше пили солодке), потім на туалетний папір (щоб не так часто срали). А квартал95 обкласти податком не виходить? (щоб менше довбой...бів його дивилися).
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17.07.2024 17:27 Відповісти
Вовє Сонцесяному та його ЗЕкублу сRати на курс гривні ... Їх статки вимірюються в долярах та євро!
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17.07.2024 17:29 Відповісти
як і обіцяло зелене лайно, що при боневтіку курс валюти буде 45 грн. обіцянка виконона. 73% зебілів це задовольняє і не кажіть, що пісюніст не виконує предвиборні обіцянки.
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17.07.2024 17:57 Відповісти
Жопа у всьому, докерувались до краю.
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17.07.2024 18:19 Відповісти
"Нам казали прийде Зеленський, буде долар по 45, буде хаос в країні, буде війна! Якось, дивиться, нічого не сталося!"- з інтерв'ю В. О. Зеленського.
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17.07.2024 18:26 Відповісти
Залишилося зовсім небагато до 45,
хоча
їм миліше для вуха цифра 95!
(буремні 90-ті наближаються, відчуйте себе мільйонерами)
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17.07.2024 21:27 Відповісти
Не розкачуйте човна, бо отого, що з 21 травня цр, - ТВО ПУ, його мутить… Він то знає, як і за що, це буде завершено фактично!
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17.07.2024 18:30 Відповісти
Хтось казав що долар буде по 45,і війна...Цікаво хто це в 19 році казав такі потужні фрази???
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17.07.2024 19:45 Відповісти
Та ви шо? І хто тут винен? Цей малорос з борідкою, хрипів зі стдіону у 2019 році, що то був винен Порошенко, а хто винен сьогодні? Невже знову Порошенко?
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17.07.2024 20:29 Відповісти
Схоже хто завгодно але не команда"5-6 потужних" менеджерів...😁
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17.07.2024 20:47 Відповісти
Що ви хочите від валюти країни, в якій мільонні міста добами сидять без світла?
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17.07.2024 20:39 Відповісти
Пан ПреЗедент обіцяв доллар -"по 45"..
Ось і відбувається "потужний" рух у цьому напрямі...😁
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17.07.2024 20:45 Відповісти
Він такий пан президент, як з охлабистіна лікар!
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18.07.2024 07:40 Відповісти
Україну щимлять з усіх фронтів, і допомога йде , а становеться все гірше, хто винен?
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18.07.2024 05:25 Відповісти
Як сказав класік, (після чергового перекуру дурі), "нам сказала війна буде, долар буде по 45, як бачите нічого цього немає"!
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18.07.2024 07:39 Відповісти

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