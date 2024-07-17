Рекордний обвал курсу гривні триває: євро вперше коштує дорожче 45 грн, долар – по 41,5

Курс гривні вдруге з початку нового оновив історичні мінімуму щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 18 липня, на рівні 41,4627 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 41,2575 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 37 копійок – до 45,3457 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 44,9789 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.