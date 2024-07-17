Рекордний обвал курсу гривні триває: євро вперше коштує дорожче 45 грн, долар – по 41,5
Курс гривні вдруге з початку нового оновив історичні мінімуму щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 18 липня, на рівні 41,4627 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 41,2575 грн/$.
Водночас курс гривні до євро впав ще на 37 копійок – до 45,3457 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 17 липня на рівні 44,9789 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Я вот смотрю у себя на районе, реки из канализации текут, некому устранять. А значит и власти походу уже нету никакой, если не могут перекрыть потоки говна и мочи прямо на улицах в 40 градусную жару.
хоча
їм миліше для вуха цифра 95!
(буремні 90-ті наближаються, відчуйте себе мільйонерами)
Ось і відбувається "потужний" рух у цьому напрямі...😁