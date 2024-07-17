Бельгія виділить 150 мільйонів євро на проєкти відбудови в Україні
Україна та Бельгія підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. Так, Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро.
Відповідна домовленість була підписана під час онлайн-зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо.
Зокрема, кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.
Як зазначається, підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку України.
Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
Наприкінці травня повідомлялося, що Бельгія виділить Україні на військову допомогу цьогоріч 1 млрд євро.
Раніше повідмлялося, що Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.
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