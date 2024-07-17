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Новини
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Путін злякався дефіциту електроенергії у Росії через майнінг криптовалюти

путин

Майнінг криптовалют може призвести до дефіциту електроенергії в Росії, це вже відбувається у деяких регіонах.

Про це російський диктатор Путін заявив під час наради з економічних питань, пише "Коммерсант".

"Окреме питання стосується так званих криптовалют. Вони не є грошовими одиницями у звичайному розумінні, але все частіше використовуються у світі як засіб платежу у міжнародних розрахунках. У свою чергу, видобуток, або так званий майнінг, цифрових валют може здійснюватися фактично у будь-якій точці планети", – сказав Путін.

Водночас він зазначив, що, за оцінками Міненерго, у Росії на майнінг криптовалют вже витрачається 16 млрд кВт-год електроенергії.

Путін додав, що майнінг може спричинити дефіцит потужності в окремих російських регіонах. За його словами, це вже спостерігається у Бурятії, Іркутській області та Забайкальському краї.

Він також нагадав, що вже давав доручення врегулювати майнінг криптовалют у Росії. Як уточнив глава держави, йшлося про оподаткування цієї діяльності та запровадження тарифів.

12 липня комітет Держдуми з фінансового ринку схвалив законопроєкт про легалізацію майнінгу криптовалют у Росії.

Як повідомлялося, у березні російський диктатор Путін підписав закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

Як повідомлялося, у 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій.

Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.

Автор: 

путін володимир (1074) росія (14581) електроенергія (4313) криптовалюта (645)


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Топ коментарі
+13
Поэтому и света нет по ночам
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17.07.2024 20:01 Відповісти
+12
Ну, в Україні "слуги" майнят крипту, "як гай шумить" і це нікого не лякає.
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17.07.2024 19:43 Відповісти
+10
Істота яка не знає як користуватися комп'ютером розповідає про майнінг криптовалюти?....Видно прийшли та розказали що пи@діти.
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17.07.2024 19:54 Відповісти
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Ну, в Україні "слуги" майнят крипту, "як гай шумить" і це нікого не лякає.
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17.07.2024 19:43 Відповісти
Поэтому и света нет по ночам
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17.07.2024 20:01 Відповісти
І вдень теж)) вони цілодобово майнять
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17.07.2024 20:25 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи моя красавица.
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17.07.2024 19:47 Відповісти
Мабуть за рік з 2022 збільшили в 3 рази Майнінг.
Судячи з даних тут

Ними мабуть і розплачуються.
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17.07.2024 19:54 Відповісти
хм, то то вони блоки будують:

Вже затверджені плани будівництва в Росії 12 енергоблоків АЕС до 2035 року і обговорюється спорудження ще від 12 (консервативний сценарій) до 17 блоків (оптимістичний сценарій) до 2045 року.
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17.07.2024 19:58 Відповісти
Істота яка не знає як користуватися комп'ютером розповідає про майнінг криптовалюти?....Видно прийшли та розказали що пи@діти.
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17.07.2024 19:54 Відповісти
Міністерство енергетики Росії розробило проект постанови уряду, спрямованого на запобігання дефіциту електроенергії в деяких регіонах через зростання споживання електроенергії майнерами цифрової валюти.
Згідно з документом, в енергодефіцитних регіонах можливість майнерів підключатися до електромереж буде обмежена, вартість послуг для них може бути завищена в 5-10 разів, а якщо виникне загроза дефіциту, то електропостачання майнерів може бути обмежене в першу чергу.
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17.07.2024 20:00 Відповісти
Китай включив майнінг криптовалюта в чорний список галузей, в які інвесторам заборонено вкладати кошти. У вересні 2021 року влада країни оголосила поза законом майнінг і торгівлю криптовалютою.
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17.07.2024 20:15 Відповісти
Після заборони майнінга в Китаї, рoсіяни дешево викупили у китайців обладнання.
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17.07.2024 20:27 Відповісти
Ну у нас хоч і гавкають на "кондиціонери", але майнери тягнуть електрики в рази більше...
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17.07.2024 20:01 Відповісти
У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт. Джерело: https://biz.censor.net/n3500190

Потужно. Цілий Дніпрогес задіяний.
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17.07.2024 20:06 Відповісти
тебе это чем поможет иФан...?
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17.07.2024 20:49 Відповісти
деду идею. Лампочки. Лампочки Ильича кушают, запретить. Бойлеры, запретить. Интернет, много пала жреть, запретить. Всем в темноте размножаться.
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17.07.2024 20:16 Відповісти
у них вони ще продаються, але сильно дорожче світлодіодних.
та й немає вище 90Вт

Бойлерів там вкрай мало, Центральна подача в основному
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17.07.2024 20:23 Відповісти
это в Мухосранске...?
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17.07.2024 20:50 Відповісти
Ладу-Тольятти запретить, работает на оборудовании 60-х - жрет много. Походу зажмуренных своих чмонь прекратить премировать "Ладами". Да я бы всю цапорылию отключил, работает на технологиях времен ГОЭЛРО.
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17.07.2024 20:54 Відповісти
Кто-то карманы набивает а большинство кацапов сидят без света. А плюс сегодняшний аварийный коллапс на югах цапорыли, а плюс наши атаки на их энергообъекты... С миру по нитке , голому кацапу - петля.
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17.07.2024 20:45 Відповісти
Як у нас під час величезного дефіциту електроенергії почувають себе криптоферми мафіозі каломойського?

"Запорізький завод феросплавів, який зараховують до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, в цьому ( 2021 ) році завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти.
У цей же період, відповідно до інформації "Схем", завод отримував дешеву електроенергію."
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17.07.2024 20:47 Відповісти
"За даними джерел "Схем" на митниці, з лютого цього року на Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) почали прибувати великі партії обладнання для майнінгу криптовалют.

Грузинська компанія Georgian Manganese, яка входити до орбіти олігарха Коломойського, відвантажила понад 1 200 блоків фірми Bitfury - на суму майже три мільйони доларів (на той час це - 75 мільйонів гривень). Біля березня - ще близько 1 400 блоків.

У цей же період майже 12,5 тисяч блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за понад 6 мільйонів доларів Запорізький завод придбав у двох гонконзьких фірм (на той час це понад 170 мільйонів гривень)."
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17.07.2024 20:50 Відповісти
Эта тенденция наблюдается по всем злачным местам, на протяжении минимум 6 лет
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17.07.2024 20:57 Відповісти
А чому країна кнурособак у статті з заглавної? Та і сам *****? Ви шо там, уху їсте?
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17.07.2024 20:50 Відповісти
Краiна Кнурособак, Цапорилiя, Каазламордiя, Лаптеунтiя, Ластоного-Ааленья - закликаю писати з великоi букви.
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17.07.2024 21:01 Відповісти
Криптовалюта - віртуальна, ні чим фізично не забезпечена: ні драгметалами…
Тобто вона - майже як релігія: пропаде її база даних - й гарбузи не залишаться…
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17.07.2024 21:12 Відповісти
Как МММ от гуру Мавродика)))
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18.07.2024 01:40 Відповісти
Де вони залізо для майнінгу беруть у промислових масштабах, от в чому питання. І як цюїм перекрити там кисень.
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17.07.2024 21:15 Відповісти
у Китаї, він же під боком.
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17.07.2024 21:29 Відповісти
Англосаксы и криптомасоны хотят поставить Духовную на коленки!! Доколе
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18.07.2024 01:34 Відповісти

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