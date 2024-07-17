Путін злякався дефіциту електроенергії у Росії через майнінг криптовалюти

Майнінг криптовалют може призвести до дефіциту електроенергії в Росії, це вже відбувається у деяких регіонах.

Про це російський диктатор Путін заявив під час наради з економічних питань, пише "Коммерсант".

"Окреме питання стосується так званих криптовалют. Вони не є грошовими одиницями у звичайному розумінні, але все частіше використовуються у світі як засіб платежу у міжнародних розрахунках. У свою чергу, видобуток, або так званий майнінг, цифрових валют може здійснюватися фактично у будь-якій точці планети", – сказав Путін.

Водночас він зазначив, що, за оцінками Міненерго, у Росії на майнінг криптовалют вже витрачається 16 млрд кВт-год електроенергії.

Путін додав, що майнінг може спричинити дефіцит потужності в окремих російських регіонах. За його словами, це вже спостерігається у Бурятії, Іркутській області та Забайкальському краї.

Він також нагадав, що вже давав доручення врегулювати майнінг криптовалют у Росії. Як уточнив глава держави, йшлося про оподаткування цієї діяльності та запровадження тарифів.

12 липня комітет Держдуми з фінансового ринку схвалив законопроєкт про легалізацію майнінгу криптовалют у Росії.

Як повідомлялося, у березні російський диктатор Путін підписав закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

Як повідомлялося, у 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій.

Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.